Der starke Aufschwung des Konzerns soll in den kommenden Jahren weitergehen. Das schlägt sich aktuell auch in mehr Jobs nieder und freut die Börse.

München/Berlin (dpa) - Siemens Energy hat seinen Gewinn mehr als verdoppelt. Die Münchner verdienten im abgelaufenen Geschäftsjahr unter dem Strich 4,1 Milliarden Euro, wie sie mitteilen. Das sind außergewöhnliche 145 Prozent mehr als im vergangenen Jahr und ein Rekord - dabei war schon das damalige Ergebnis das beste in der noch relativ jungen Geschichte des Unternehmens. «Wir sehen jetzt die Früchte der Arbeit nach einem sehr erfolgreichen Jahr», sagt Konzernchef Christian Bruch.

Im seit Oktober laufenden neuen Geschäftsjahr peilt Energy bereits den nächsten Rekord mit einem Gewinn von rund 5 Milliarden Euro an - und bis 2030 soll es zügig weiter nach oben gehen. Sowohl der Umsatz als auch die Marge sollen kräftig steigen - was sich auch unter dem Strich in stark steigenden Ergebnissen niederschlagen soll.

Boom bei Gasturbinen und Stromnetzen

Hinter dem Gewinnsprung und den hohen Erwartungen stehen einerseits boomende Geschäfte mit Gasturbinen und mit Komponenten für Stromnetze. Bei Gas Services sprang das Ergebnis (Ebit) um 1,1 Milliarden, bei Grid Technologies um 851 Millionen. Für beide Bereiche ist das Marktumfeld zurzeit extrem günstig: Der Umbau der Energieversorgung in vielen Staaten und der KI-Boom mit seinen stromhungrigen Datenzentren treiben die Geschäfte hier an und sorgen dafür, dass die gefragten Produkte hohe Preise erzielen.

Größeren Gegenwind für Datencenter in den USA nach den dortigen Zwischenwahlen sieht Bruch derzeit nicht. Debatten, wie man sie sehe, seien für Infrastrukturprojekte typisch. Und bei manchen Installationen, die gebaut würden, müsse man sich auch fragen, ob es vernünftig sei, so Strom zu erzeugen, wenn es zu Lärm- und Umweltbelastung führe. In den USA werden Datencenter teilweise mit Diesel-Generatoren mit Strom versorgt. Ob Bruch sich darauf bezog, ist allerdings unklar.

Ein zentraler Baustein für die Verbesserung ist, dass die Windkraftsparte Siemens Gamesa, die in der Vergangenheit immer wieder den ganzen Konzern in die roten Zahlen gezogen hatte, ihre Probleme in den Griff bekommen hat. Sie reduzierte ihre Verluste um 1,5 Milliarden Euro. In den letzten beiden Quartalen des Geschäftsjahres erreichte die Sparte sogar positive Erträge.

Zahl der Mitarbeiter steigt um 5.000

Der Auftragsbestand steigt praktisch kontinuierlich und liegt inzwischen bei 164 Milliarden Euro. Das ist fast das Vierfache des Jahresumsatzes, der 2026 um 15,5 Prozent auf 44,2 Milliarden stieg. Und anders als viele deutsche Unternehmen hat Siemens Energy zuletzt Jobs aufgebaut. Zum Ende des Geschäftsjahres waren es weltweit 108.000 und damit etwa 5.000 mehr als ein Jahr zuvor. In Deutschland stieg die Zahl von 27.000 auf 29.000.

Im neuen Geschäftsjahr erwartet Konzernchef Bruch einen erneuten Anstieg bei der Beschäftigung. Es sei aber - gerade vor dem Hintergrund von KI - zu früh, um zu sagen, ob dies auch bis 2030 so weitergehen werde. Man wolle das Glück, kontinuierlich zu wachsen, aber auf jeden Fall nutzen, um zu vermeiden, dass man restrukturieren müsse.

Der Name Siemens Energy verschwindet

Wenn der Konzern die angestrebten Ziele erreicht, wird er das allerdings nicht mehr unter dem Namen Siemens Energy tun. Denn er benennt sich in Omterra um. Schon ab Januar wird dies sukzessive umgesetzt. Bis der alte Name ganz verschwunden ist, dürfte es allerdings eineinhalb Jahre dauern, sagt Bruch.

Hintergrund ist unter anderem, dass die Namensrechte weiter beim alten Mutterkonzern Siemens liegen. Alleine im abgelaufenen Jahr musste Energy rund 400 Millionen Euro dafür bezahlen.

Vom Gewinnsprung sollen nun auch die Aktionäre profitieren: Die Dividende soll auf 2,30 Euro pro Aktie mehr als verdreifacht werden. Die Börse reagierte ausgesprochen positiv auf die Zahlen. Am Morgen führte die Aktie von Siemens Energy mit einem Plus von mehr als 7 Prozent den Dax an.