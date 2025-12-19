«Wird schon knallen» – FC St. Pauli im Kellerduell in Mainz

Der Sieg im ersten Kellerduell hat dem FC St. Pauli gutgetan. Doch nun steht schon der nächste brisante Vergleich an.

Hamburg (dpa) – Der FC St. Pauli stellt sich auf ein intensives Kellerduell beim FSV Mainz 05 ein. «In der Summe wird es da schon knallen. Das war schon ein Thema in der Vorbereitung», sagte Pauli-Coach Alexander Blessin mit Blick auf die Partie des Tabellen-16. beim Tabellen-18. am Sonntag (15.30 Uhr/DAZN).

Die Mainzer befinden sich unter dem neuen Trainer Urs Fischer im Aufwind und tankten mit dem 2:0 gegen Samsunspor und der damit verbundenen Qualifikation für das Achtelfinale der European Conference League weiteres Selbstvertrauen. Zuvor hatten sich die Mainzer bei Bayern München einen Punkt erkämpft.

Sieg tat St. Pauli gut

Doch auch die Hamburger gehen mit viel Zuversicht in das letzte Spiel des Jahres. Der Sieg gegen Heidenheim am vergangenen Wochenende war für die Kiezkicker ein Brustlöser. «Natürlich laufen wir dann mehr mit einem Lächeln durch die Gegend», sagte Blessin. «Man hat gesehen, wie gut der Sieg gegen Heidenheim getan hat. Jetzt wollen wir vor Weihnachten noch einen weiteren Schritt gehen und uns mit Punkten in die Weihnachtspause verabschieden.»

Dafür ist in Mainz noch einmal eine couragierte Leistung nötig. «Druckabfall darf es nicht geben. Wir sind weiterhin in einer Situation, aus der wir uns herauskämpfen wollen», sagte Blessin. «Die ersten Schritte haben wir gemacht, und jetzt gilt es weiter dran zu arbeiten.» Mithelfen dabei kann auch Andreas Hountondji. Der Angreifer ist wieder fit und könnte in Mainz sogar in der Startformation stehen.