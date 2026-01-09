Winter-Wetter bremst Handballer aus

Die Rückreise der DHB-Auswahl vom Länderspiel in Kroatien gestaltet sich problematisch. Der Teammanager nimmt es mit Galgenhumor.

Zagreb (dpa) – Deutschlands Handballer sind auf der Rückreise vom EM-Test in Kroatien durch das Winter-Wetter vorerst ausgebremst worden. Weil sich der Abflug aus Zagreb um mehr als eine Stunde verzögert, werde der geplante Anschlussflug von Frankfurt nach Hannover voraussichtlich nicht erreicht, teilte der Verband mit.

«Wir sind mit unseren Reisepartnern im steten Austausch. Alle versuchen, uns nach Kräften zu unterstützen, dennoch ist Hannover gerade noch ein weit entferntes Ziel», hatte Nationalmannschaftsmanager Benjamin Chatton schon am Morgen gesagt. Sollte man in Frankfurt stecken bleiben, «täte mir das für die Mannschaft leid».

Die deutsche Mannschaft hatte mit dem 32:29-Sieg beim Vize-Weltmeister am Donnerstagabend für ein dickes sportliches Ausrufezeichen gesorgt. Am Sonntag (18.05 Uhr/ARD/Dyn) treffen beide Teams in Hannover zur EM-Generalprobe erneut aufeinander.

Chatton bleibt gelassen

Die Widrigkeiten bei der Rückreise nahm Chatton mit Galgenhumor. «In einer dynamischen Situation, wie wir sie jetzt haben, kann man den ursprünglichen Plan eben nicht gewährleisten», sagte der 44-Jährige und fügte augenzwinkernd hinzu: «Wenn es nicht weitergeht, machen wir in Frankfurt gemeinsam ein Lagerfeuer, Alfred Gislason erzählt von seinen letzten Länderspielen und gibt vielleicht sogar einen aus.» Gislason hatte gegen Kroatien sein 100. Länderspiel als Bundestrainer bestritten.