Winter-Wechsel ausgeschlossen: Leweling bleibt in Stuttgart

Jamie Leweling glänzt mit zwei Toren gegen Leverkusen – und trotz eines Millionen-Angebots aus England bleibt er beim VfB Stuttgart. Was hinter seiner Entscheidung steckt.

Leverkusen (dpa) – Ein Wechsel von Fußball-Nationalspieler Jamie Leweling im Winter ist beim VfB Stuttgart offenbar vom Tisch. «Die klassische Floskel ist ja: „Ich will nicht gehen, ich will hier bleiben.“ Das stimmt auch. Wir haben was vor hier als Mannschaft. Ich auch noch. Es ist schön, Angebote zu bekommen, aber ich fühle mich hier wohl», sagte Leweling nach dem 4:1 in der Fußball-Bundesliga bei Bayer Leverkusen beim TV-Sender Sky.

Auch Sportvorstand Fabian Wohlgemuth bestätigte, dass Leweling definitiv die Saison beim VfB zu Ende spielen werde. Der AFC Bournemouth soll als Ersatz für Antoine Semenyo, der für knapp 72 Millionen Euro zu Manchester City gewechselt ist, Interesse am Offensivspieler gezeigt haben. Die Engländer sollen bereits 40 Millionen Euro für Leweling geboten haben. «Wir wollen nicht jede Eventualität an der Öffentlichkeit jede Woche neu bewerten. Wir sind froh, dass wir ihn haben», ergänzte Wohlgemuth.

Leweling war beim Sieg in Leverkusen mit zwei Toren der überragende Spieler. «Man hat heute gesehen, dass mich das nicht beschäftigt und dass ich hier Gas geben will», ergänzte Leweling, der auf eine WM-Teilnahme im Sommer hofft.