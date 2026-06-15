Serena Williams bringt sich für ihren Auftritt beim Berliner Tennisturnier schon mal in Schwung. Dagegen ist für eine Deutsche schon Schluss.

Berlin (dpa) – Serena Williams bereitet sich in der deutschen Hauptstadt auf ihren Einsatz beim Doppel-Wettbewerb der Berlin Tennis Open vor. Auf Instagram postete die 44 Jahre alte US-Amerikanerin Fotos und Videos vom Training auf einem Rasenplatz.

Die 23-malige Grand-Slam-Siegerin, für die es das zweite Turnier nach ihrem Comeback ist, bestreitet mit der Tschechin Karolína Muchová die Doppel-Konkurrenz. Das erste Spiel ist aktuell für Dienstag (17.30 Uhr) terminiert. Angesichts der Wetterkapriolen in der Hauptstadt kann sich der Auftakt aber ebenso verschieben, wie die für Montag angedachte Pressekonferenz der viermaligen Olympiasiegerin, die bis zum frühen Montagnachmittag keine Terminierung erhalten hatte.

Brockmann erhält sich Chance aufs Hauptfeld

Während Williams auf ihren ersten Auftritt in Berlin wartet, ist das Turnier für Ella Seidel bereits beendet. Die Hamburgerin verlor in der ersten Qualifikationsrunde gegen die Französin Diane Parry in zwei Sätzen mit 3:6, 4:6.

Tessa Johanna Brockmann aus Itzehoe besiegte am Montag in dem am Samstag abgebrochenen Spiel die US-Amerikanerin Alycia Parks mit 4:6, 6:4, 6:2. In der zweiten Qualifikationsrunde trifft die 20-Jährige auf die Niederländerin Suzan Lamens.

Die per Wildcard ausgestattete Eva Lys ist derzeit die einzige Deutsche im Hauptfeld. Die Hamburgerin, die am Samstag die Auslosung der Paarungen vorgenommen hatte, trifft in der ersten Runde auf eine Qualifikantin.