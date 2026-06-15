Serena Williams bringt sich für ihren Auftritt beim Berliner Tennisturnier schon mal in Schwung. Die einzige deutsche Teilnehmerin spielt zum Start des Hauptfeldes.

Berlin (dpa) - Serena Williams bereitet sich in der deutschen Hauptstadt auf ihren Einsatz beim Doppel-Wettbewerb der Berlin Tennis Open vor. Auf Instagram postete die 44 Jahre alte US-Amerikanerin Fotos und Videos vom Training auf einem Rasenplatz.

Die 23-malige Grand-Slam-Siegerin, für die es das zweite Turnier nach ihrem Comeback ist, bestreitet mit der Tschechin Karolína Muchová die Doppel-Konkurrenz. Das Spiel gegen Guiliana Olmos aus Mexiko und die Neuseeländerin Erin Routliffe ist für Dienstag nicht vor 17.30 Uhr terminiert.

Brockmann und Seidel scheitern in der Qualifikation

Für Ella Seidel und Tessa Brockmann ist das Turnier bereits beendet. Die Hamburgerin Seidel verlor in der ersten Qualifikationsrunde gegen die Französin Diane Parry mit 3:6, 4:6. Brockmann besiegte zunächst in dem am Samstag abgebrochenen Spiel die US-Amerikanerin Alycia Parks mit 4:6, 6:4, 6:2. In der zweiten Qualifikationsrunde unterlag die 20-Jährige der Niederländerin Suzan Lamens mit 2:6, 2:6.

Somit ist die mit einer Wildcard ausgestattete Eva Lys die einzige Deutsche im Hauptfeld. Die Hamburgerin, die am Samstag die Auslosung der Paarungen vorgenommen hatte, eröffnet am Dienstag (11.00 Uhr) gegen die Polin Magdalena Frech die Matches des Hauptfeldes.