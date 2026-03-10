Carney Chukwuemeka und Paul Wanner wechseln zur österreichischen Nationalmannschaft und Teamchef Ralf Rangnick. Was hinter den Entscheidungen der beiden Talente steckt.

Wien (dpa) – Neben Ex-Bayern-Talent Paul Wanner erhält Österreichs Fußball-Nationalmannschaft rechtzeitig vor der WM-Endrunde weitere prominente Verstärkung. Auch der Dortmunder Bundesligaprofi Carney Chukwuemeka spielt künftig für den österreichischen Verband ÖFB. Der Verbandswechsel beider Spieler wurde am Montag auf der Plattform des Weltverbandes FIFA bestätigt.

Bereits in der vergangenen Woche war bekanntgeworden, dass sich der inzwischen für die PSV Eindhoven spielende Wanner gegen die deutsche Nationalmannschaft und für Österreich entschieden habe. Dies soll der 20-Jährige Bundestrainer Julian Nagelsmann und U21-Coach Antonio Di Salvo in einem persönlichen Gespräch mitgeteilt haben. Wanner durchlief alle U-Nationalmannschaften Deutschlands. Zuletzt trug der gebürtige Österreicher neunmal das Trikot der U21-Auswahl.

Österreich statt England bei Chukwuemeka

Der in England ausgebildete Chukwuemeka wurde in Wien geboren, bereits als Kleinkind zog er mit seiner aus Nigeria stammenden Familie aber bereits nach

Großbritannien. Chukwuemeka wechselte Anfang 2025 zunächst auf Leihbasis vom FC Chelsea, ab Sommer dann fest zum BVB. In der laufenden Saison bestritt der 22-Jährige insgesamt 20 Bundesligaspiele für Dortmund und erzielte dabei zwei Tore. Beim englischen Verband hatte er in diversen U-Mannschaften gespielt.

Wanner und Chukwuemeka könnten in den beiden WM-Tests in Wien gegen

Ghana (27. März) und Südkorea (31. März) erstmals zum Einsatz für Österreich kommen. Teamchef Ralf Rangnick wird am Montag sein Aufgebot bekanntgeben.