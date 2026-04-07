Noch ist ungewiss, wie es mit dem kranken Buckelwal vor der Insel Poel weitergehen soll. Am Nachmittag könnte es nun mehr Klarheit geben.

Wismar (dpa) - Der aktuelle Zustand des in der Ostsee vor Wismar gestrandeten Buckelwals soll am Nachmittag (16.00 Uhr) vorgestellt werden. Mecklenburg-Vorpommerns Umweltminister Till Backhaus (SPD) will zusammen mit Fachleuten auf der Insel Poel die wichtigsten Ergebnisse des angekündigten Gutachtens präsentieren, wie das Ministerium mitteilte.

Das Gutachten soll Aufschluss über den Gesamtzustand und die Überlebenschance des kranken Meeressäugers geben. Vor Ort werden demnach Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler des Deutschen Meeresmuseums und des Instituts für terrestrische und aquatische Wildtierforschung erwartet.

Seit rund einer Woche liegt der Wal an derselben Stelle vor Poel. Am Montag hatte Backhaus angekündigt, anhand des Gutachtens final über die nächsten Schritte zu entscheiden. Ein neuer Rettungsversuch mit einem Katamaran steht im Raum. Der Wasserpegel ist nach Angaben des Bundesamts für Seeschifffahrt und Hydrographie in der Bucht wieder angestiegen.