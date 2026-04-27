Auf eine neue Liebe folgt eine lebensverändernde wie mutige Entscheidung: Wir gründen mit Kindern aus vorherigen Beziehungen eine Patchworkfamilie. Diese Grundsätze erleichtern das neue Zusammenleben.

Hamburg/Köln (dpa/tmn) – Sich als neuer Partner oder neue Partnerin in eine Patchworkfamilie einzufinden, ist eine emotionale Herausforderung. Denn anders als bei einem frisch verliebten Paar ohne Kinder treffen nicht zwei, sondern mehrere Welten aufeinander. Ein Patentrezept gibt es laut Diplom-Psychologin und Beraterin für Patchworkfamilien Katharina Grünewald nicht.

Gleichzeitig sieht Paartherapeut Eric Hegmann in diesem Prozess eine der größten Chancen für die eigene Persönlichkeitsentwicklung: «Entscheidend ist nicht, alles richtigzumachen, sondern daran zu wachsen. Als Familie, Paar und Mensch.» Doch wie kann das gelingen? 5 goldene Regeln:

1. Nicht als Ersatzmutter oder -vater auftreten

Die Hauptverantwortung für die Kinder liegt immer bei den Eltern. «Verinnerlichen Sie als neuer Partner diesen Satz als eine der wichtigsten Leitlinien», rät Patchwork-Expertin Grünewald. «Versuchen Sie nicht, eine Lücke zu füllen, die es nicht gibt. Nehmen Sie stattdessen eine Beobachterrolle ein und zeigen Sie echtes Interesse.»

Besonders kontraproduktiv ist autoritäres Auftreten, Einfordern von zu viel körperlicher bzw. emotionaler Nähe oder das Überhäufen mit teuren Geschenken und anderen Aufmerksamkeiten. «Erst wenn Kinder spüren, dass der neue Partner weder Mama noch Papa den Platz streitig machen will, kann echte Bindung entstehen», so Grünewald. Die Kinder sind es auch, die das Tempo bestimmen.

2. Die eigene Rolle finden

Nicht Kumpel, nicht beste Freundin, nicht Elternteil und doch Bezugsperson: Wie finde ich meinen Platz? Wer will und darf ich sein? Wer sind wir füreinander? Möchte ich Bonusmama, Wochenendpapa oder doch lieber beim Vornamen genannt werden? «Diese Fragen sollen und dürfen offen gestellt werden. Und zwar immer wieder neu», sagt Katharina Grünewald.

So wie die Kinder und ihre Bedürfnisse wachsen, wächst auch die Beziehung zu ihnen. «Dafür braucht es Raum und Zeit», sagt Paartherapeut Eric Hegmann. «Wie in jeder anderen Beziehungsform auch ist das Wachstum in einer Patchworkfamilie nie ganz abgeschlossen.»

Die gemeinsam ausgehandelten Rollen sind vielfältig und können sich wandeln: verlässlicher Erwachsener, allwissende Geschichtenerzählerin, mütterliche Beraterin, schlaue Alleskönnerin, lustiger Abenteurer oder weise Mentorin. «Was sich für alle stimmig und echt anfühlt, ist es auch», sagt Grünwald.

3. Neue Rituale respektvoll in bestehende Familie integrieren

Je jünger die Kinder, desto tiefer sind bestimmte Rituale, Wiederholungen und Regeln in ihrem Alltag verankert. Was laut Eric Hegmann für Halt und Stabilität sorgt, kann sich für die Kleinsten bereits bei der geringsten Abweichung bedrohlich anfühlen. «Dies ist nicht vermeidbar», weiß auch die Patchworkberaterin und rät: «Begreifen Sie Konflikte daher als Chance, sich wirklich kennenzulernen.»

Versuchen sollte man deshalb so früh wie möglich, alles über die wichtigsten Gepflogenheiten und Abläufe herauszufinden. Beraten Sie sich dann gemeinsam: Was möchten Sie übernehmen? Was muss noch bleiben, was darf sich verändern? «Als neuer Partner ist es ebenso wichtig, sich von bestehenden Strukturen abzugrenzen», sagt Hegmann. Nur durch gemeinsame Erfahrungen könnten wir Neues erschaffen und damit auch neue Sicherheit.

Entscheidend sei, den Kindern zu vermitteln, dass ihnen nichts weggenommen wird, sondern dass etwas Großartiges dazukommt. Mit etwas Feingefühl sind sie dafür meist schnell zu begeistern.

4. Die Paarbeziehung schützen

Patchwork braucht ein stabiles Fundament. Dieses kann nur vom Paar selbst kommen. «Als Patchwork-Baumeisterteam halten Sie die Fäden gemeinsam in der Hand», sagt Grünewald. Der Übergang aus dem anfänglich verliebten Zweier-Paralleluniversum in das Familiengefüge ist jedoch anfällig dafür, dass der erhoffte Platz für den neuen Partner nicht zustande kommt.

«In meiner Praxis erlebe ich oft, dass beide aus Rücksicht auf die Kinder des anderen ihre eigenen Bedürfnisse zurückstellen.» Das sorgt für Frust und erschöpft alle Beteiligten. «Paarzeit ist kein Luxus, sondern Voraussetzung», sagt auch Eric Hegmann. Dazu gehört, sich Inseln zu schaffen, die nur für das Paar bestimmt sind. Der daraus resultierende «soziale Energieüberschuss» komme am Ende allen Familienmitgliedern zugute.

5. Konflikte bewusst lösen

Bei aller Liebe, den besten Absichten und einer noch so bewussten Vorbereitung: Fehler werden passieren. Ebenso wie Streits und Auseinandersetzungen. «Entscheidend ist die Haltung», sagt Katharina Grünewald. Die Patchworkberaterin empfiehlt bei Konflikten zuerst einen Perspektivwechsel: Wie fühlt sich die Situation aus Sicht des Kindes an? Aus Sicht der Geliebten? Oder des Ex-Partners? «Oft wird einem dabei schon sehr viel bewusst», sagt die Psychologin.

Paartherapeut Eric Hegmann gibt einen weiteren wichtigen Impuls mit auf den Weg: «Man kann niemanden gegen seinen Willen verändern. Die einzige Person, bei der das möglich ist, sind Sie selbst.» Als neue Familie zusammenzuwachsen, verlangt von allen Beteiligten enorm viel und ist ohne professionelle Unterstützung nicht immer zu schaffen. Eric Hegmann rät: «Nutzen Sie Beratungsangebote und suchen Sie spätestens dann Hilfe, wenn Sie nicht mehr weiterwissen.»