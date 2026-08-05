Der Berliner Comedian erzählt in seinem Podcast, wie in seiner Wohnung eingebrochen wurde und wie er sich danach fühlte. Einen Tag danach gab es eine gute Nachricht.

Berlin (dpa) – Comedian und Podcaster Felix Lobrecht berichtet in der aktuellen Folge seines Podcasts «Gemischtes Hack» von seiner Überforderung nach einem Einbruch in seiner Wohnung. «Ich war so völlig überfordert. Ich kam mir wirklich vor wie in einem Film», beschreibt er die Situation, als er abends seine verwüstete Berliner Wohnung und zahlreiche Polizeikräfte vorfand.

Nach einem Einbruchsversuch in der Vergangenheit hätten Einbrecher dieses Mal Erfolg gehabt. «Das ist ein ganz, ganz komisches, ekliges Gefühl», beschreibt der 37-Jährige seine erste Nacht nach dem Einbruch. Näher als die eigene Wohnung sei einem ja nichts. «Alles fühlt sich so beschmutzt und so eklig an. Fremde Leute so ohne Respekt in deinen Sachen, so ganz ekliges Gefühl.»

Was Lobrecht gestohlen wurde

Die Täter hätten erfolglos versucht, einen Safe aufzuflexen. Allerdings vermisst Lobrecht mehrere Sonnenbrillen und Rucksäcke, die er «auch wirklich gerne» mochte. Nachbarn hätten die Täter beobachtet und gefilmt, schilderte er. Diese sollen sich laut Lobrecht als Bauarbeiter verkleidet haben und über ein Baugerüst in seine Wohnung gekommen sein.

Auch seine Kopfhörer wurden demnach geklaut. Diese ließen sich aber orten, wie der 37-Jährige erzählte. Gemeinsam mit Polizeikräften sei er dem Signal gefolgt. Am Ende seien seine Kopfhörer in einem Auto gewesen. «Das hat schon richtig Spaß gemacht», sagte Lobrecht über die Suche.