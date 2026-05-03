Mit vier Toren in der ersten Halbzeit stellt die SV Elversberg gegen Aufstiegskonkurrent Paderborn früh die Weichen auf Sieg. Die Saarländer dürfen weiter vom Bundesliga-Aufstieg träumen.

Spiesen-Elversberg (dpa) – Die SV Elversberg hat im spannenden Aufstiegskampf der 2. Fußball-Bundesliga einen fulminanten Heimsieg gefeiert und einen direkten Aufstiegsplatz erobert. Das Überraschungsteam aus dem Saarland gewann das Topspiel gegen den SC Paderborn überraschend deutlich mit 5:1 (4:0) und zog in der Tabelle mit 59 Punkten an den Gästen und Hannover 96 (beide 58) vorbei auf Platz zwei.

Vor 9.027 Zuschauern erzielten Maximilian Rohr (4. Minute), David Mokwa (17.), Lukas Petkov (28./41.) und Raif Adam (90.+3) die Tore für die SVE, die den ersten Bundesliga-Aufstieg in der Vereinsgeschichte nun aus eigener Kraft schaffen kann. Calvin Brackelmann (65.) traf für die Paderborner, die das Spiel nach einer Gelb-Roten Karte für Steffen Tigges in der Nachspielzeit zu Zehnt beendeten.

Elversberg glänzt in Halbzeit eins

In der Arena an der Kaiserlinde spielten sich die Hausherren vor der Pause in einen Rausch. Angeführt von Amara Condé, der sein Team in Abwesenheit des gelbgesperrten Lukas Pinckert als Kapitän aufs Feld führte, boten die Elversberger in ihrem 100. Zweitligaspiel ein echtes Fußballfest.

Schon beim ersten Angriff markierte Rohr die frühe Führung. Keine Viertelstunde später beschenkte sich Mokwa mit dem 2:0 zu seinem 22. Geburtstag. Petkov machte anschließend mit einem Doppelpack die auch in der Höhe verdiente Pausenführung perfekt. Es waren seine Saisontore Nummer 12 und 13.

Paderborn blieb vor der Pause ohne echte Torchance. Filip Bilbija brachte in der 56. Minute den ersten gefährlichen Schuss auf das Elversberger Tor. Nach Brackelmanns Treffer, bei dem SVE-Torwart Nicolas Kristof patzte, kam aber nicht mehr viel von den Gästen.