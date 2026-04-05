Eintracht Braunschweig rettet daheim einen Zähler gegen den «Club» und bleibt damit gerade noch in der gesicherten Zone.

Braunschweig (dpa) – Eintracht Braunschweig hat im Abstiegskampf der 2. Fußball-Bundesliga daheim einen wichtigen Punkt gegen den 1. FC Nürnberg von Trainer Miroslav Klose geholt. Die Niedersachsen stehen dank des 1:1 (0:1) sechs Spieltage vor Schluss auf Rang 14, haben aber nur einen Zähler Vorsprung auf den Relegationsrang und den ersten Abstiegsplatz. Nürnberg hat als Achter (37) einen beruhigenden Acht-Punkte-Vorsprung auf die Abstiegszone.Rabby Nzingoula (17. Minute) sorgte für die verdiente Club-Führung vor der Pause. Nach dem Wechsel rettete Jovan Mijatovic (61.) vor 21.261 Zuschauern das leistungsgerechte Remis für die Gastgeber unter dem neuen Trainer Lars Kornetka.

Nürnberg vor der Pause besser, Braunschweig nach dem Wechsel

Effiziente Nürnberger nutzten in der ersten Halbzeit die einzige Großchance. Ein Abspielfehler von Grant-Leon Ranos leitete den Gäste-Treffer ein. Nach der Pause wurde das Spiel kurz unterbrochen, weil nach dem Zünden von Feuerwerkskörpern Teile des Spielfelds in dichte Rauchschwaden gehüllt waren.

Direkt danach gelang den Gastgebern der Ausgleich per Freistoß, doch der Treffer wurde nach Entscheidung durch Videobeweis wegen einer Abseitsstellung von Mijatovic aberkannt. Nach etwas über einer Stunde traf Mijatovic aus kurzer Distanz dann aber doch zum 1:1.

Emotional wurde es in der 69. Minute: Lino Tempelmann gab auf Braunschweiger Seite sein Comeback nach langer Verletzungspause.