Bei den nationalen Meisterschaften unterstreicht Isabell Werth mit zwei Titeln, dass sie die überragende deutsche Dressurreiterin ist. Am Samstag gelingt ihr ein Kunststück.

Balve (dpa) – Isabell Werth war bei den deutschen Meisterschaften in Balve wieder einmal nicht zu schlagen. Einen Tag nach ihrem Erfolg im Grand Prix Special siegte die achtmalige Olympiasiegerin auch in der Kür. Für die 56-Jährige aus Rheinberg waren es die nationalen Titel 19 und 20.

In der Kür setzte sie sich auf Viva Gold mit 83,650 Prozentpunkten klar durch. Werth verwies Semmieke Rothenberger auf Farrington (80,880) und Raphael Netz auf Great Escape Camelot (79,030) auf die Plätze zwei und drei.

Werth mit Doppelerfolg im Special

Am Samstag kam Werth im Grand Prix Special sogar zu einem Doppelerfolg. Auf ihrem Erfolgspferd Wendy dominierte sie mit 81,510 Prozentpunkten. Mit Viva Gold (77,823) belegte sie auch den zweiten Platz in der Prüfung. Doch nur das Ergebnis mit den bestplatzierten Pferd zählte für das Meisterschafts-Klassement.

So wurde Team-Olympiasieger Frederic Wandres auf Bluetooth (77,686) Dritter in der Prüfung, aber Zweiter in der Meisterschaft. Dahinter folgte Charlott-Maria Schürmann mit Dante's Pearl (76,431).