Cedric Itten ist mit der Schweizer Nationalmannschaft bei der WM. Was danach kommt, weiß der bisherige Stürmer von Zweitliga-Absteiger Fortuna Düsseldorf schon.

Bremen (dpa) – Fußball-Bundesligist Werder Bremen hat Cedric Itten für die kommende Saison verpflichtet. Der Stürmer ist aktuell mit der Schweizer Nationalmannschaft bei der WM in den USA, Mexiko und Kanada. Über die Laufzeit des Vertrages mit dem 29-Jährigen machte Werder in seiner Mitteilung keine Angaben. Nach Informationen der «Deichstube» haben die Bremer Itten bis Juni 2029 an sich gebunden.

Itten spielte zuletzt bei Fortuna Düsseldorf. Seine 15 Saisontore konnten den Zweitliga-Abstieg der Rheinländer aber nicht verhindern. Sein Vertrag in Düsseldorf hat für die 3. Liga keine Gültigkeit mehr. Somit konnte er ablösefrei an die Weser kommen.

Stürmer und Werder-Trainer kennen sich schon

«Werder ist ein großer Traditionsverein und die Gespräche mit den Verantwortlichen verliefen sehr gut», sagte Itten laut Werder-Mitteilung. «Auch der Austausch mit dem Trainer, den ich bereits aus der Vergangenheit kenne, war super. Danach war für mich schnell klar, dass ich das machen möchte.»



Er kennt Werder-Trainer Daniel Thioune bereits. Nach Ittens Wechsel im vergangenen Sommer von den Young Boys Bern nach Düsseldorf arbeiteten beide bis Thiounes Freistellung als Fortuna-Trainer im Oktober zusammen.

«Er ist ein großer, körperlich robuster Strafraumstürmer, der Bälle behaupten und festmachen kann und der weiß, wo das Tor steht», beschrieb Thioune die Qualitäten des Angreifers.

Bei der WM kam Itten beim 4:1 der Schweizer gegen Bosnien-Herzegowina kurz vor Schluss in die Partie. Nächste Partie der Eidgenossen ist am Mittwoch (21.00 Uhr/ARD und MagentaTV) in Vancouver gegen Co-Gastgeber Kanada.