Kommt nach Wojcik auch Österreichs Nationalkeeper Schlager an die Weser? Laut Medienbericht könnte er ablösefrei von Salzburg nach Bremen wechseln.

Bremen (dpa) - Werder Bremen hat den polnischen Nationalspieler Oskar Wojcik unter Vertrag genommen. Der Fußball-Bundesligist vermeldete die Verpflichtung des 22 Jahre alten Innenverteidigers vom polnischen Erstligisten KS Cracovia. Über die Vertragslaufzeit wurde nichts bekannt.

«Oskar war in der vergangenen Saison einer der auffälligsten Spieler in der polnischen Liga. Wir haben uns schon länger mit ihm beschäftigt», sagte Werders Profifußball-Leiter Peter Niemeyer: «Wir freuen uns, dass es nun die Möglichkeit gab, ihn zu verpflichten und er sich entschieden hat, ein Teil von Werder zu werden.» Trainer Daniel Thioune ergänzte: «Er bringt sehr viel mit als Innenverteidiger und kann von Beginn an eine gute Rolle für uns spielen.»

Wojcik absolvierte in der polnischen Ekstraklasa 32 Spiele, 31 davon in der vergangenen Saison. Ende Mai 2026 debütierte er gegen die Ukraine in der polnischen Nationalmannschaft.

Wechsel auch Österreichs Nationalkeeper Schlager an die Weser?

Nach Informationen der «Salzburger Nachrichten» steht Werder zudem vor der Verpflichtung von Österreichs Nationaltorhüter Alexander Schlager. Wie die Zeitung berichtete, wird der 30 Jahre alte WM-Teilnehmer trotz eines Vertrages bis 2027 ablösefrei von RB Salzburg an die Weser wechseln. Schlager stand bei allen vier WM-Partien im Tor des Teams von Trainer Ralf Rangnick. Im Sechzehntelfinale war Österreich gegen Spanien beim 0:3 chancenlos.

Im Bremer Tor gilt der fest vom FC Arsenal verpflichtete Karl Hein als neue Nummer eins und Nachfolger von Mio Backhaus. Schlager ist demnach der Herausforderer des Nationaltorwarts aus Estland. Top-Talent Backhaus wechselte im Sommer für rund 15 Millionen Euro zum Bundesliga-Konkurrenten SC Freiburg.