Er wurde schon entführt und beschmiert – und jetzt wurde sein Antlitz gänzlich verändert. Warum eine prominente Figur des Kinderfernsehens plötzlich silbern ist.

Erfurt (dpa) – «Mist!»: Dieser gängige Kommentar des schlecht gelaunten und doch beliebten Kinderfernseh-Stars Bernd das Brot beschreibt die Lage ganz gut. Denn die rund zwei Meter große Skulptur des mürrischen Kastenbrotes in der Erfurter Innenstadt ist mit silberner Farbe besprüht worden.

«Was auf den ersten Blick wie ein verfrühter Ausflug ins Reich der schönen Künste wirkt, ist in Wahrheit ein handfester Fall von Sachbeschädigung – und laut Kulturdirektion Erfurt der bislang massivste Vorfall dieser Art an den Kika-Figuren der Stadt», teilte die Stadtverwaltung dazu mit. Unbekannte haben die Skulptur am Rathaus der thüringischen Landeshauptstadt demnach in der Nacht zu Freitag großflächig besprüht.

«Bernd dürfte kaum fröhlicher geworden sein»

Nun werde geprüft, ob eine schonende Reinigung möglich ist oder größere restauratorische Maßnahmen nötig werden. Auch die Höhe des Sachschadens konnte die Stadt noch nicht nennen. «Fest steht nur: Bernds notorisch miesepetrige Miene dürfte durch den unfreiwilligen Silberglanz kaum fröhlicher geworden sein», so die Stadtverwaltung.

Neben Bernd sind im Stadtgebiet noch weitere Skulpturen von Figuren zu finden, die aus dem gemeinsamen Kinderkanal (Kika) von ARD und ZDF bekannt sind. So stehen die Maus und der Elefant aus der «Sendung mit der Maus» auf dem zentralen Anger und Käpt'n Blaubär und Hein Blöd schippern durch die Gera. Der Kika hat seinen Sitz in Erfurt.

Silber statt «brotfarben»

Auch Passanten nahmen die Veränderung an Bernds Äußerem zur Kenntnis. Eine Besucherin der Stadt erkannte im Vorbeigehen, dass die Figur bei einem früheren Besuch noch «brotfarben» gewesen sei.

Die Bernd-Skulptur steht laut Stadtverwaltung seit 2007 neben dem Rathaus und gehört zu den meistfotografierten Wahrzeichen der Stadt. 2010 war die Figur mit schwarzen Stiften beschmiert worden. Bundesweite Aufmerksamkeit erhielt die elftägige «Entführung» Bernds 2009, als die Skulptur aus Erfurt verschwand. Sie wurde später auf einem verfallenen Kasernengelände bei Weimar wiederentdeckt.

Jüngst gelangte das Kastenbrot gar zu internationalem Ruhm: Der Politshow-Moderator John Oliver stellte die Figur in der US-Satire-Sendung «Last Week Tonight» begeistert vor und interviewte Bernd sogar.