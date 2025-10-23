Immer dem Limes nach - von Rheinland-Pfalz nach Bayern. Nach 46 Tagen ist Finnian Garvey angekommen. Jetzt wird sein Weltrekord-Versuch geprüft.

Bad Gögging/Rheinbrohl (dpa) – Wie ein germanischer Krieger ist Finnian Garvey 748 Kilometer zu Fuß am Limes-Wanderweg gewandert. Nach 46 Tagen sei der 27-Jährige in historischer Kriegerausrüstung im bayrischen Bad Gögging wohlbehalten angekommen – und habe seinen Weltrekordversuch beendet, teilte das Rekord-Institut für Deutschland (RID) mit.

Die Unterlagen werde der Outdoor-Abenteurer in den nächsten Tagen einreichen. Somit stehe die offizielle Prüfung noch aus, sagte Rekordrichterin Laura Kuchenbecker in Hamburg der Deutschen Presse-Agentur.

Garvey aus Hessen hatte die ganze Strecke von Rheinbrohl in Rheinland-Pfalz in rekonstruierter germanischer Kriegsausrüstung zurückgelegt: Dazu gehörten unter anderem Fell- und Lederkleidung sowie ein Speer. Nachts habe Garvey unter freiem Himmel übernachtet – etwa unter einer Plane.

Was war seine Motivation? «Ein Projekt wie dieses fordert mich körperlich und mental heraus und erweitert meine Komfortzone mit jedem Schritt», sagte Garvey. Außerdem wolle er Geschichte wieder nahbar machen. «Raus aus den Schulbüchern, dorthin, wo sie wirklich stattgefunden hat.»

Auch für Kuchenbecker, die das Projekt von Anfang an begleitet hat, sei es ein besonderes: Es sei auch «ein Stück weit lebendig gewordene Geschichte», sagte sie. Der angestrebte Weltrekords-Titel heißt offiziell: «Schnellste Zeit für den Deutschen Limes-Wanderweg zu Fuß in historischer Rüstung».