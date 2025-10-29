Zu Fuß in historischer Rüstung von Rheinland-Pfalz nach Bayern: Finnian Garvey schaffte es in 46 Tagen. Damit schreibt er Rekordgeschichte.

Bad Gögging/Rheinbrohl (dpa) – Finnian Garvey hat mit mehr als 1.000 Kilometern in 46 Tagen am Limes-Wanderweg einen Weltrekord aufgestellt. Das Rekord-Institut für Deutschland (RID) verlieh dem 27-Jährigen nach Prüfung der Unterlagen den Titel «Schnellste Zeit für den Deutschen Limes-Wanderweg zu Fuß in historischer Rüstung».

Eigentlich hatte der Outdoor-Abenteurer 748 Kilometer wie ein germanischer Krieger zurücklegen wollen. Doch dann sei die Strecke wegen diverser Umwege und Extrawegen länger geworden, sagte Rekordrichterin Laura Kuchenbecker in Hamburg. Nach seinem Start in Rheinbrohl in Rheinland-Pfalz kam er am 23. Oktober wohlbehalten im bayerischen Bad Gögging an.

Garvey aus Hessen hatte die ganze Strecke in rekonstruierter germanischer Kriegsausrüstung zurückgelegt: Dazu gehörten unter anderem Fell- und Lederkleidung sowie ein Speer. Nachts habe er unter freiem Himmel übernachtet – ohne Zelt und Komfort.