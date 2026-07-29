Harry Kane geht in sein letztes Vertragsjahr beim FC Bayern. Auch das macht den englischen Superstürmer für die Konkurrenz interessant.

München (dpa) – Die Zukunft des Münchner Stürmerstars Harry Kane sorgt weiter für Spekulationen. Der «Sport Bild» zufolge haben der FC Barcelona mit dem früheren Bayern- und Bundestrainer Hansi Flick sowie Al-Hilal aus Saudi-Arabien beim Lager des englischen Fußball-Nationalspielers «angeklopft». Kane (33), dessen Vertrag bei den Münchnern im nächsten Sommer ausläuft, habe aber Gespräche abgelehnt. Er soll dem deutschen Rekordmeister stattdessen signalisiert haben, für eine Verlängerung bereit zu sein.

Kane war im Sommer 2023 für die Münchner Rekordablöse von rund 100 Millionen Euro von Tottenham Hotspur gekommen. Seitdem trifft Kane, der sich in Bayerns Landeshauptstadt wohlfühlt, wie am Fließband und wird von allen Seiten gelobt.

Kane noch im Urlaub

Der FC Bayern möchte die Erfolgsgeschichte mit ihm über das Saisonende hinaus fortsetzen. «Ich glaube, es gibt von beiden Seiten ein großes Wollen. Und jetzt müssen wir schauen, dass dieses große Wollen in der Schnittmenge dann zusammenpasst», sagte Vorstandschef Jan-Christian Dreesen.

Kane, der mit England erst im WM-Halbfinale gegen Argentinien (1:2) verloren hatte, ist noch nicht wieder ins Training beim FC Bayern eingestiegen. Er hat noch Urlaub und stößt wie die französischen Nationalspieler Michael Olise sowie Dayot Upamecano erst nach der Asien-Tour zum Bayern-Kader.