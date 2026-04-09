Das Deutsche Weininstitut und regionale Werbepartner bieten am letzten Aprilwochenende in fast allen Anbaugebieten geführte Wanderungen an. Für viele muss man sich anmelden.

Bodenheim (dpa) – Mal mit Kräuter- oder Pflanzenkunde, mal mit GPS und Aussicht, mal historisch – und auch einmal mit der Weinkönigin: Mehr als 100 informative Wanderungen durch Weinberge werden am 25. und 26. April organisiert. Oft mit Weinprobe und kulinarischen Angeboten. Veranstalter ist das Deutsche Weininstitut im rheinhessischen Bodenheim gemeinsam mit regionalen Weinwerbungen. Die Deutsche Weinkönigin Anna Zenz führt eine Wander-Gruppe durch die Weinberge am nördlichen Mittelrhein. Das DWI rät Interessenten dazu, sich frühzeitig anzumelden, weil die Teilnehmerzahlen begrenzt sind.