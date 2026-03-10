Streit um Buchhandlungspreis
Weimer lässt Verleihung von Buchhandlungspreis absagen
Wolfram Weimer
Kulturstaatsminister Wolfram Weimer hat wegen «verfassungsschutzrelevanter Erkenntnisse» drei linke Buchläden von der Liste für den Deutschen Buchhandlungspreis gestrichen (Archivbild).
Bernd von Jutrczenka. DPA

Kulturstaatsminister Wolfram Weimer lässt die Verleihung des Deutschen Buchhandlungspreises auf der Leipziger Buchmesse absagen. Hintergrund für die Entscheidung sei eine Debatte um den Ausschluss dreier Buchhandlungen, teilte sein Sprecher mit. Weimers Entscheidung, drei linke Buchläden von der Liste der Jury-Empfehlungen zu streichen, hatte für massive Kritik gesorgt.

