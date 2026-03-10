Kulturstaatsminister Wolfram Weimer lässt die Verleihung des Deutschen Buchhandlungspreises auf der Leipziger Buchmesse absagen. Hintergrund für die Entscheidung sei eine Debatte um den Ausschluss dreier Buchhandlungen, teilte sein Sprecher mit. Weimers Entscheidung, drei linke Buchläden von der Liste der Jury-Empfehlungen zu streichen, hatte für massive Kritik gesorgt.

Berlin (dpa) – Kulturstaatsminister Wolfram Weimer lässt die Verleihung des Deutschen Buchhandlungspreises auf der Leipziger Buchmesse absagen. Hintergrund für die Entscheidung sei eine Debatte um den Ausschluss dreier Buchhandlungen, teilte sein Sprecher mit. Weimers Entscheidung, drei linke Buchläden von der Liste der Jury-Empfehlungen zu streichen, hatte für massive Kritik gesorgt.