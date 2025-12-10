«Weihnachtsgeschenk» für Davies nach langer Leidenszeit

Im März verletzt sich Alphonso Davies schwer am Knie. Kurz vor dem Jahresende kehrt der Kanadier beim FC Bayern zurück. Trainer Kompany spricht von einer «wichtigen Geschichte».

München (dpa) – Es waren inklusive Nachspielzeit nur sieben Minuten. Aber für Alphonso Davies bedeutete dieses kurze Comeback für den FC Bayern auf dem Fußballplatz nach mehr als acht Monaten Verletzungspause das pure Glück.

«Für Alphonso war es wie ein kleines, vorzeitiges Weihnachtsgeschenk», sagte Vorstandschef Jan-Christian Dreesen nach dem 3:1 des deutschen Meisters gegen Sporting Lissabon in der Champions League. Trainer Vincent Kompany sprach nach dem gewonnenen Heimspiel von einer «wichtigen Geschichte».

Als der Chefcoach Davies auf den Platz schickte und der kanadische Nationalspieler seine Position auf der linken Außenbahn erstmals seit seinem Kreuzbandriss im vergangenen März wieder einnehmen konnte, wurde er vom Publikum mit Beifall empfangen. Und nach einem Ballgewinn des 25-Jährigen tief in der Sporting-Hälfte gab es lauten Szenenapplaus. Davies grinste.

«Ein schöner Moment zum Jahresabschluss»

«Es war ein schöner Moment zum Jahresabschluss, Phonzy nach so einer langen, schweren Verletzung wieder auf dem Platz zu sehen», sagte Kompany. Der Belgier wollte ihm ein Comeback ohne Druck ermöglichen. Er hatte erste Davies-Minuten darum öffentlich erst für das Bundesligaspiel am Sonntag gegen Mainz in Aussicht ausgestellt. «Aber so wie das Spiel lief, hat es gepasst. Und ich hatte das Gefühl, dass er uns helfen kann», schilderte Kompany.

Es sind gerade wichtige Comeback-Wochen beim FC Bayern. Erst kehrte der Japaner Hiroki Ito nach einem weiteren Mittelfußbruch zurück. Jetzt Davies. Und zum Start ins WM-Jahr soll auch Nationalspieler Jamal Musiala nach seinem Wadenbeinbruch von der Club-WM wieder auf dem Platz stehen.

Jetzt fehlt noch das Musiala-Comeback

«Alle Jungs hier bei Bayern München sind es gewohnt, viel zu gewinnen. Aber nach so einer langen Pause ist es etwas Besonderes. Das gilt für Phonzy, für Ito und hoffentlich bald auch für Jamal. Diese Geschichten sind wichtig», sagte Kompany. Sie sollen im gesamten Team für die zweite Saisonhälfte «ein Feuer» entfachen, wie der Trainer hofft.