Beim 3:1-Sieg von RB Leipzig in Frankfurt liefert Ridle Baku eine starke Leistung ab. In den kommenden drei Wochen möchte sich der 28-Jährige weiter für eine WM-Nominierung empfehlen.

Frankfurt/Main (dpa) – Ridle Baku hofft weiter auf eine Reise mit der DFB-Auswahl zur Fußball-WM. «Ich habe bisher noch keinen Urlaub gebucht. Das werde ich machen, wenn die Nominierung steht – oder hoffentlich auch nicht», verriet der Flügelspieler von RB Leipzig nach dem 3:1-Sieg in der Fußball-Bundesliga bei Eintracht Frankfurt.

Am 12. Mai gibt Bundestrainer Julian Nagelsmann sein WM-Aufgebot bekannt. Und obwohl Baku zuletzt bei den Länderspielen in der Schweiz und gegen Ghana nicht dabei war, hofft er insgeheim auf eine Berücksichtigung. «Aktuell läuft es einfach bei mir. Ich versuche, der Mannschaft mit meinen Qualitäten zu helfen. Dann liegt es am Bundestrainer, was er macht», sagte der 28-Jährige.

Seit seinem Debüt am 11. November 2020 gegen Tschechien absolvierte Baku erst acht Länderspiele – zuletzt im November des Vorjahres beim 6:0 gegen die Slowakei in der WM-Qualifikation.

Höhenflug mit Leipzig könnte helfen

Mit starken Auftritten in der Bundesliga will er nun verstärkt Werbung in eigener Sache machen. «Ich weiß, woran ich bin, an welchen Dingen ich arbeiten kann und was ich schon gut mache. Ich versuche, das Woche für Woche auf den Platz zu bringen», sagte Baku.

In Frankfurt gelang ihm dies eindrucksvoll. «Mit solchen Spielen kann man sich definitiv ins Schaufenster stellen», befand er und bekräftigte: «Wenn ich gebraucht werde, bin ich da.»