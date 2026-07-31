Die Polizei kontrollierte zwei Verdächtige und ein Fahrzeug mit einem Gegenstand. Für das Heavy-Metal-Festival und seine Besucher besteht den Angaben zufolge keine Gefahr.

Wacken (dpa) – Am Rande des Heavy-Metal-Festivals in Wacken hat die Polizei am Abend nach zwei verdächtigen Personen gefahndet und ein Fahrzeug kontrolliert. Die Gesuchten wurden außerhalb des Festivalgeländes des Wacken Open Air (W:O:A) festgestellt, kontrolliert und dann für weitere Ermittlungen auf eine Dienststelle gebracht, wie die Polizei mitteilte. Es bestehe keine Gefährdung für das Festival und seine Besucher, hieß es weiter. Und: «Eine vorsorgliche Überprüfung eines Fahrzeugs ergab keine Gefahr.»

Wegen der allgemeinen Sicherheitslage richte die Polizei beim Wacken Open Air besondere Aufmerksamkeit auf verdächtige Personen, Fahrzeuge und Gegenstände, erklärte Björn Gustke, Pressesprecher der Polizeidirektion Itzehoe, in der Mitteilung.

In diesem Zusammenhang untersuchten Spezialisten des Kampfmittelräumdienstes des Landeskriminalamtes vorsorglich ein Fahrzeug auf einen verdächtigen Gegenstand. Das Ergebnis: Es wurde ausgeschlossen, dass von dem nicht näher bezeichneten Gegenstand eine Gefahr ausgeht.

Weitere Einzelheiten nannte die Polizei zunächst aus ermittlungstaktischen Gründen nicht. Die Ermittlungen dauern an, wie es hieß.

Das Festival ist mit 85.000 Besuchern ausverkauft. Es wurde am Mittwoch eröffnet und läuft noch bis zum Sonntag. Das W:O:A gilt als größtes Heavy-Metal-Festival der Welt.