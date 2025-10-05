Der FC Bayern dominiert in der Bundesliga derzeit nach Belieben. Vereinschef Hainer lässt sich deshalb vor dem Oktoberfest-Bierzelt zu einer forschen - und etwas scherzhaften - Prognose hinreißen.

München (dpa) – Nach dem besten Saisonstart der Vereinshistorie hat Bayern Münchens Präsident Herbert Hainer eine launige Ansage gemacht. Einen Tag nach dem 3:0 im Top-Duell bei Eintracht Frankfurt flachste Hainer beim Oktoberfest-Besuch des Fußball-Rekordmeisters: «Ich habe schonmal gesagt: Wenn der Luiz Díaz noch Tore schießt, dann sind wir nicht mehr zu schlagen.» Der kolumbianische Sommer-Neuzugang Díaz war beim verdienten Erfolg gegen Frankfurt der Matchwinner mit zwei Toren und einer Vorlage.

Begleitet von seiner Frau besuchte er dann an einem verregneten Sonntag die Wiesn, auch Sturmkollege Harry Kane brachte seine Frau mit. Der Engländer kam in Tracht und in Haferlschuhen zum Festzelt, vor dem er kurz für Fotografen posierte. Dabei humpelte er nicht. Der Schlag auf den Fuß aus dem Frankfurt-Spiel dürfte also keine gravierenden Folgen haben für Kane – der Stürmerstar selbst hatte schon am Samstagabend Entwarnung gegeben.

Gut gelaunte Bayern trotzen miesem Wetter

Bei windigem, kaltem und regenfeuchtem Wetter eilten die Bayern-Spieler und Coach Vincent Kompany, der seine Familie mitgebracht hatte, schnell in das warme Zelt. Am letzten Oktoberfesttag konnten die Münchner ihren so famosen Frühherbst mit zehn Siegen in bislang zehn Pflichtspielen feiern. Sportvorstand Max Eberl kündigte an, dass man sich nun «mal ein Bierchen gönnen» könne.

Nach der anstehenden Länderspielpause geht es mit dem nächsten Bundesliga-Topduell gegen Borussia Dortmund weiter. Danach steht der dritte Spieltag der Champions League gegen Club Brügge an.