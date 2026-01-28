Johan Manzambi spielt eine starke Saison für den SC Freiburg. Das weckt Interesse. Bezüglich eines Wechsels im Winter macht sein Coach eine klare Ansage.

Freiburg (dpa) – Der von europäischen Topclubs umworbene Johan Manzambi darf den Fußball-Bundesligisten SC Freiburg im Winter nicht verlassen. «Wir müssen gar nicht darüber nachdenken oder darüber reden, ob er über die Wechselphase hinaus in Freiburg ist. Das ist selbstverständlich», sagte Trainer Julian Schuster vor dem Spiel der Breisgauer in der Europa League am Donnerstagabend (21.00 Uhr/RTL +) beim OSC Lille.

Wie sich die Situation im Sommer darstellt, ist offen. Denn Medienberichten zufolge gehören mehrere Topclubs zu den Interessenten an Manzambi – darunter Bayer Leverkusen und der FC Bayern München sowie Champions-League-Teilnehmer Galatasaray Istanbul.

Der 20 Jahre alte Schweizer ist mit wettbewerbsübergreifend neun Scorerpunkten einer der Leistungsträger der Freiburger, denen nur noch ein Zähler fehlt, um direkt ins Achtelfinale einzuziehen. Damit könnte die Playoff-Phase überspringen und die Belastung reduziert werden. In Lille nicht dabei sind Lucas Höler (Infekt), Lukas Kübler (Knieverletzung) und Max Rosenfelder (Belastungssteuerung).