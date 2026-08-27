In München hat Leon Goretzka keinen neuen Vertrag mehr bekommen. Jetzt sucht der Nationalspieler eine neue Herausforderung in England.

Birmingham (dpa) – Der Wechsel von Fußball-Nationalspieler Leon Goretzka zu Aston Villa ist perfekt. «Wenn du einen Motor brauchst, vertraue auf Deutschland», schrieb der englische Premier-League-Club aus Birmingham auf Instagram zur Verpflichtung des 31-Jährigen. Über die Vertragsdauer des ablösefreien Mittelfeldspielers macht der Club keine Angaben. Goretzkas Vertrag beim FC Bayern München war in diesem Sommer ausgelaufen. Jetzt spielt er mit dem Europa-League-Sieger auch wieder international.

Nach acht Jahren in München endete im Juni die Zusammenarbeit, in der es viele Erfolge wie das Triple 2020 aber in den vergangenen Jahren auch nicht mehr das ganz große Glück miteinander gab.

Goretzka galt immer wieder als Verkaufskandidat der Münchner, behauptete sich aber weiter im Star-Ensemble und kam jede Saison auch auf reichlich Spiele. Wie auch in der vergangenen Spielzeit. In der Champions League war er ebenfalls eine wichtige Kraft unter Trainer Vincent Kompany. Doch für eine Vertragsverlängerung reichte es nicht. Im Januar hatte der deutsche Rekordmeister dann aber bekanntgegeben, nicht verlängern zu wollen.

Neue Herausforderung in England

Der 73-malige Nationalspieler war im Sommer 2018 ablösefrei vom FC Schalke 04 zum FC Bayern gewechselt, drei Jahre später verlängerte er in München seinen Vertrag bis zum 30. Juni 2026. Durch den Abgang sparen sich die Bayern nun ein hohes Gehalt.

Goretzka hatte sich immer wieder offen für den Schritt in eine andere Liga gezeigt. «Ich möchte schon noch mal richtig kompetitiven Fußball im Ausland spielen», hatte Goretzka im März gesagt. Danach war auch er mit Clubs wie dem FC Barcelona, Juventus Turin, dem FC Arsenal, der SSC Neapel und der AC Mailand in Verbindung gebracht worden. Nun spielt er künftig im Trikot von Aston Villa.