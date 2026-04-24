Larissa Mühlhaus steht inzwischen auch bei Bundestrainer Christian Wück hoch im Kurs. Werder kann die Torjägerin nun nicht halten.

Frankfurt/Main/Bremen (dpa) – Der Wechsel von Fußball-Nationalspielerin Larissa Mühlhaus zu Eintracht Frankfurt ist perfekt. Die 23 Jahre alte Offensivspielerin kommt ablösefrei vom Bundesliga-Konkurrenten Werder Bremen und erhält am Main einen Vertrag bis zum 30. Juni 2029, wie die Hessen mitteilten.

«Bei der einen oder anderen Mitspielerin aus der Nationalmannschaft habe ich im Vorfeld auch über den Club informiert. Für mich war klar, dass ich nach der Saison den nächsten Schritt machen möchte», sagte Mühlhaus. Die frühere Hamburgerin kann in dieser Saison auf zwölf Tore und fünf Vorlagen in 20 Spielen verweisen.

In Österreich gleich in der DFB-Startelf

In der DFB-Auswahl stand Mühlhaus beim 0:0 in der WM-Qualifikation in Österreich am vergangenen Sonntag, ihrem dritten Länderspiel, erstmals in der Startelf. Bei ihrem Debüt im März beim 5:0-Sieg gegen Slowenien erzielte sie als Joker gleich ein Tor.

«Larissa hat sich in Bremen vom Talent zur Ausnahmespielerin entwickelt und konnte einen maßgeblichen Anteil zur positiven Entwicklung der Werder-Frauen beitragen. Aufgrund ihrer gezeigten Leistungen war uns allen bewusst, dass es sehr schwer werden würde, sie über den Sommer hinaus in Bremen zu halten», sagte Bremens Cheftrainerin Fritzy Kromp. Über den sich anbahnenden Transfers hatten mehrere Medien berichtet.