Schalke 04 bastelt am Kader für die Bundesliga. Der Ex-Frankfurter Jesper Lindström war dabei fest eingeplant. Der Wechsel kommt aber anscheinend nicht zustande.

Gelsenkirchen (dpa) – Der angedachte Wechsel des früheren Frankfurter Europapokal-Helden Jesper Lindström zu Bundesliga-Aufsteiger FC Schalke 04 ist offenbar vorerst geplatzt. Wie die «Bild»-Zeitung berichtet, sollen die Königsblauen verärgert sein, dass sich die SSC Neapel nicht an Absprachen gehalten habe.

Zuvor hatte es Medienberichte gegeben, dass eine Einigung zwischen den Clubs erfolgt sei. Unter anderem Transferexperte Fabrizio Romano hatte berichtet. Lindström war demnach bereits in Deutschland zur Vertragsunterschrift. Nun soll es erst einmal zurück nach Italien gehen.

Der 26 Jahre alte Däne vom SSC Neapel sollte zunächst ausgeliehen werden. Differenzen gab es demnach, ob es anschließend eine Kaufoption oder Kaufpflicht gibt. Lindström spielte von 2021 bis 2023 bei der Eintracht und war Teil der Europa-League-Sieger von 2022. Im Anschluss wechselte er nach Neapel, wo er sich sportlich schwertat. Auch die Leihgeschäfte mit dem FC Everton und zuletzt dem Bundesliga-Absteiger VfL Wolfsburg verliefen wenig erfolgreich.