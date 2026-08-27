Gosen-Neu Zittau (dpa) – Die Polizei ist im Großeinsatz in Ostbrandenburg in der Nähe von Berlin. An einer Schule gibt es zwei Tote.
Was wir wissen
- An der Schule in Gosen-Neu Zittau in Ostbrandenburg sind eine Frau und ein Mann getötet worden.
- Ein Verdächtiger wurde vorläufig festgenommen. Er soll sich um einen 19-Jährigen handeln.
- Die Tat ereignete sich auf einem Schulcampus eines privaten Trägers am Rand des Ortes, umgeben von Wald und Seen.
- Der Zeitpunkt der Tat war am frühen Nachmittag. Die Polizei sei gegen 13:45 Uhr verständigt worden.
- Notfallseelsorger sind vor Ort und betreuen Schülerinnen und Schüler sowie Lehrkräfte und Angehörige.
Was wir nicht wissen
- Unklar ist, wie genau die Gewalttat auf dem Schulcampus ablief und welche Tatwaffe verwendet wurde.
- Bei der Getöteten soll es sich um die Ex-Freundin des Verdächtigen handeln – das bestätigte die Polizei bisher nicht.
- Das Motiv der Tat ist nicht geklärt.
- Unklar ist auch, ob weitere Menschen bei der Tat verletzt wurden.
- Ein Polizeisprecher sagte auf die Frage, ob er von einem Amoklauf sprechen würde: «Da wäre ich jetzt noch zurückhaltend.»
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