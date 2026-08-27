Großer Polizeieinsatz Was wir über die Gewalttat an einer Schule bei Berlin wissen dpa 27.08.2026, 17:38 Uhr

i Nach einer Gewalttat in einer Schule in Brandenburg gibt es zwei Todesopfer. Manuel Genolet. DPA

Nach dem Tod von zwei Menschen auf einem Schulcampus bei Berlin wurde ein 19-Jähriger festgenommen. Was bisher bekannt ist und welche Fragen offen bleiben.

Gosen-Neu Zittau (dpa) – Die Polizei ist im Großeinsatz in Ostbrandenburg in der Nähe von Berlin. An einer Schule gibt es zwei Tote. Was wir wissen An der Schule in Gosen-Neu Zittau in Ostbrandenburg sind eine Frau und ein Mann getötet worden.

Ein Verdächtiger wurde vorläufig festgenommen. Er soll sich um einen 19-Jährigen handeln.

Die Tat ereignete sich auf einem Schulcampus eines privaten Trägers am Rand des Ortes, umgeben von Wald und Seen.

Der Zeitpunkt der Tat war am frühen Nachmittag. Die Polizei sei gegen 13:45 Uhr verständigt worden.

Notfallseelsorger sind vor Ort und betreuen Schülerinnen und Schüler sowie Lehrkräfte und Angehörige. Was wir nicht wissen Unklar ist, wie genau die Gewalttat auf dem Schulcampus ablief und welche Tatwaffe verwendet wurde.

Bei der Getöteten soll es sich um die Ex-Freundin des Verdächtigen handeln – das bestätigte die Polizei bisher nicht.

Das Motiv der Tat ist nicht geklärt.

Unklar ist auch, ob weitere Menschen bei der Tat verletzt wurden.

Ein Polizeisprecher sagte auf die Frage, ob er von einem Amoklauf sprechen würde: «Da wäre ich jetzt noch zurückhaltend.» © dpa-infocom, dpa:260827-930-592438/1







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