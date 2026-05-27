Smartphone-Pause, aber was dann? Mit diesen einfachen Ideen wird Familienzeit plötzlich spannend – damit keine Langeweile aufkommt, geben Gesundheitsexperten Anregungen für gemeinsame Aktivitäten.

Köln (dpa/tmn) – Die vereinbarten Konten für die digitale Medienzeit sind aufgebraucht: Das finden Kinder oft ohnehin richtig doof. Und richtig gemein, wenn ihre Eltern länger social und online unterwegs sind oder Mütter und Väter selbst mit ihrer Vorbildrolle bei der Bildschirmzeit hadern. Da sind bildschirmfreie Alternativen gefragt.

Klar, gibt es Sportvereine, Musikkurse oder Pfadfinder-Ausflüge für kontinuierliche Aktivitäten. Aber auch die Familie kann gemeinsam aktiv werden. Denn: «Wer keine Langeweile hat, greift seltener zum Smartphone», sagt Laura Benyoub-Müller, Kinder- und Jugendärztin aus Ratingen.

Wem die Fantasie für Familienprojekte fehlt, dem schlägt das Bundesinstitut für Öffentliche Gesundheit (BIÖG) auf seiner Seite «Ins Netz gehen» alternative bildschirmfreie Familienaktivitäten vor. Beispiele gefällig? 8 Anregungen:

Wer die eigene Mediennutzung reflektiert hat, sollte das als Anreiz für sich nehmen, sich selbst feste Grenzen für den Konsum zu stecken. Die Gesundheitsexperten regen ein Medientagebuch an, das jedes Familienmitglied führt. Gemeinsam in der Familie könne man dann über Erfolge und Schwierigkeiten beim Erreichen sprechen. Wie wär's mit einem gemeinsamen Spieleabend? Es gibt auch noch Brett- und Kartenspiele, die ohne Apps funktionieren. Die ganze Familie kocht ein gemeinsames Menü. Jedes Familienmitglied ist für einen Gang zuständig, wie Vorspeise, Hauptspeise, Nachspeise. Ob im Garten, auf dem Balkon oder auf dem Fensterbrett – die Familie kann Pflanzen aussäen. Jedes Familienmitglied kann sich um eine Pflanze kümmern und ist für ihre Pflege verantwortlich. Wie wärs's mit einem Fotoshooting? Jeder verkleidet sich nach bestimmten Mottos – mal schick, mal lustig, mal verrückt. Die Fotos könne man anschließend in einem Album sammeln oder als Fotobuch drucken lassen. Und eine lustige Postkarte oder Fotogeschenke für die Großeltern sind ebenfalls möglich. Gemeinsam Dinge ausmisten, die die Familie im letzten Jahr nicht gebraucht hat. Am besten fängt man bei den Kinderzimmern an und arbeitet sich dann Schritt für Schritt durch die gesamte Wohnung. Mit den Kindern einen Familienstammbaum erstellen. Den kann man entweder zusammen auf ein größeres Blatt Karton zeichnen oder in großem Stil basteln, sodass er eine ganze Wand in Ihrer Wohnung ausfüllt. Futterhäuschen für Vögel oder ein Insektenhotel für Garten oder Balkon bauen.