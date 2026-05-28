Bei einem PR-Termin wird Nationalspieler Florian Wirtz zu seinem WM-Glücksbringer gefragt. Der DFB-Star und Teamkollegen verraten auch ihre Idole aus Kindertagen.

Herzogenaurach (dpa) – Florian Wirtz ist für die Fußball-Weltmeisterschaft mit einem ganz speziellen Glücksbringer ausgestattet. «Ich habe vor kurzem zum Geburtstag neue Fußballschuhe bekommen», berichtete der 23 Jahre alte Nationalspieler zum Start der Nationalmannschaft in die Turniervorbereitung.

«Da stehen auf der Sohle alle (Namen) meiner Geschwister, meiner Eltern und meiner Freunde drauf. Das ist so etwas, was ich für die WM mitnehme. Das erinnert mich an meine engsten Leute und gibt mir Kraft», erzählte der Offensivspieler bei einem gemeinsamen PR-Termin mit Teamkollege Nick Woltemade für DFB-Partner Adidas in Herzogenaurach.

Messi als Wirtz-Idol und Neymar inspirierte Woltemade

Das Offensiv-Duo beantwortete einigen Kinderfragen, darunter auch die nach den Lieblingsspielern, als sie selbst klein waren. «Meiner war Lionel Messi», antwortete Wirtz. «Meiner war eigentlich immer Neymar», sagte der 24-jährige Woltemade.

Im Verlauf des Turniers in Kanada, Mexiko und den USA könnte die deutsche Nationalmannschaft mit Wirtz und Woltemade nach der Gruppenphase auf Titelverteidiger Argentinien mit dem mehrfachen Weltfußballer Messi (38) oder Rekordweltmeister Brasilien mit Stürmerstar Neymar (34) treffen.