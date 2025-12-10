Warum Guildo das Lied «Leise rieselt der Schnee» lieb hat

Trier (dpa) – Schlagersänger Guildo Horn liebt das Weihnachtslied «Leise rieselt der Schnee», weil es ihn an etwas Wichtiges in seiner Kindheit erinnert. «An Heiligabend 1972 bekam ich von meiner geliebten Mutter endlich das lang ersehnte Bonanza-Rad geschenkt. Im Hintergrund erklang: „Leise rieselt der Schnee“», sagte der Musiker der Deutschen Presse-Agentur.

«Seitdem ist dieses Lied für mich – bis dass der Tod uns scheide – auf der 1 gesetzt!» Er selbst kaufe Geschenke für Weihnachten zu keiner bestimmten Zeit im Jahr ein. «Ich kaufe die Weihnachtsgeschenke, wenn sie mir über den Weg laufen. Das kann im Frühling sein, oder, im schlechtesten Fall, am Morgen des 24. Dezember!», sagte der Musiker.

Horn trat 1998 für Deutschland beim Eurovision Song Contest (ESC) in Birmingham an. Mit dem Lied «Guildo hat Euch lieb!» kam er auf Platz sieben. Der Musiker lebt seit vielen Jahren im Bergischen Land, im Kölner Umland.

Der 62-Jährige verriet zudem, dass auf seinen Weihnachtsbaum «eine sehr spitze Spitze» komme. Und was er gegen das «Futter-Koma» tue? «Eine alte Schlagerweisheit besagt, man soll Feuer mit Feuer bekämpfen. Also: weiter geht's!», sagte der gebürtige Trierer.