Ein Porzellan-Kakadu ist zum Maskottchen der Bayern geworden. Wie das Tier zu den Meisterfeiern kam und warum es nun auf den Shirts zu sehen ist.

München (dpa) – Keine Bayern-Party mehr ohne Kakadu: Seit den Feierlichkeiten 2025 ist das Tier zu einer kuriosen Kultfigur bei den Münchnern geworden. Nach dem Gewinn der 35. Meisterschaft holte Leon Goretzka die Porzellanfigur wieder hervor und präsentierte sie den Fans, zudem war das Tier auch auf den offiziellen Meistershirts abgebildet. «Der hat schon die letztjährigen Feierlichkeiten dominiert. Der hat jetzt lange warten müssen, bis wir ihn wieder rausgelassen haben aus seinem Käfig», sagte Goretzka bei DAZN. «Er ist am Start. Er trinkt Champagner.»

Doch was hat es mit dem Deko-Vogel auf sich? Den etwa 1000 Euro teuren Kakadu hatten die Bayern-Stars bei ihrer Meister-Party im vergangenen Mai aus dem Münchner Nobelrestaurant «Käfer» stibitzt. Später gab es den Kakadu vom ursprünglichen Besitzer, Michael Käfer, als Geschenk. «Seit wir Meister geworden sind, kommt er immer wieder mit uns mit. Und wenn Titel gewonnen werden, wird er immer wieder dabei sein», hatte Sportdirektor Christoph Freund damals gesagt.

Für die «Beherbergung» des neuen Glücksbringers sei das Trainerteam des deutschen Fußball-Rekordmeisters zuständig, erzählte Torhüter Manuel Neuer damals.