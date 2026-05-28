Das Rennen um die Lola ist in diesem Jahr ausgesprochen offen. Und Kulturstaatsminister Weimer wird erstmals seit dem Drama um die Berlinale auf die Filmbranche treffen. Kein unheikler Moment.

Berlin (dpa) – Wenn jetzt der Deutsche Filmpreis verliehen wird, dann sind diesmal gleich mehrere Fragen offen. Wer zum Beispiel gewinnt die Goldene Lola? Und wie wird der Abend wohl verlaufen, bei dem Kulturstaatsminister Wolfram Weimer nach etlichen Kontroversen auf die Filmbranche trifft? Fangen wir bei den Filmen an. Manchmal ahnt man, welcher Film abräumen könnte, doch diesmal gibt es gleich mehrere Favoriten.

«Es sind sehr starke, sehr gelungene Filme», sagt Regisseur Florian Gallenberger, der die Deutsche Filmakademie gemeinsam mit Schauspielerin Vicky Krieps leitet. Die beiden werden an diesem Freitag (29. Mai) die Auszeichnungen im Berliner Palais am Funkturm mit überreichen.

Ähnlich wie bei den Oscars in den USA stimmen die rund 2.400 Mitglieder der Akademie über die Preisträgerinnen und Preisträger ab. Die meisten Nominierungen hat das Drama «In die Sonne schauen» von Regisseurin Mascha Schilinski. Der Film, der auch Deutschlands Beitrag für die Oscars war, es dort aber nicht in die Endrunde geschafft hatte, ist elfmal vorgeschlagen.

Eine Auszeichnung für Senta Berger?

Auf neun Nominierungen kommt das Politdrama «Gelbe Briefe» von İlker Çatak, das den Goldenen Bären der Berlinale gewann. Sieben Mal nominiert ist die Buchverfilmung «Ach, diese Lücke, diese entsetzliche Lücke» von Simon Verhoeven. Dessen Mutter Senta Berger könnte für ihre Rolle im Film die Auszeichnung als beste Hauptdarstellerin gewinnen. Auch ihr Kollege Bruno Alexander hat gute Chancen auf eine Lola.

Das Drama «Das Verschwinden des Josef Mengele» des russischen Regisseurs Kirill Serebrennikow, der im Exil lebt, kommt auch auf sieben Nominierungen. Es ist ein harter und schockierender Film mit August Diehl als NS-Arzt, den man nicht unterschätzen sollte. Und noch zwei weitere Titel konkurrieren um die Goldene Lola für den besten Spielfilm: das Drama «Amrum» von Fatih Akin und die Literaturverfilmung «22 Bahnen» von Mia Maariel Meyer.

Im Rennen sind also sehr unterschiedliche Filme, die auf ihre eigene Art stark sind. «Wenn man in manchen Jahren manchmal denkt: „Ich habe ein recht gutes Gefühl, welcher Film abräumen wird“ – das ist diesmal überhaupt nicht so», sagte Gallenberger der Deutschen Presse-Agentur. «Also ich weiß nicht, was rauskommen wird. Das, finde ich, ist eine gute Sache.»

Weimer trifft auf die Filmbranche

Noch nicht wissen, was der Abend bringt – das gilt auch noch in anderer Hinsicht: Kulturstaatsminister Weimer (parteilos) wird erstmals seit dem Streit um die Berlinale auf die deutsche Filmbranche treffen. Nach Angaben seines Hauses ist eine Teilnahme geplant.

Weimer hatte in den vergangenen Monaten Kritik auf sich gezogen, unter anderem, weil er drei linke Buchläden wegen «verfassungsschutzrelevanter Erkenntnisse» vom Deutschen Buchhandlungspreis ausgeschlossen hatte. Was gegen die Buchhandlungen vorliegt, ist nicht bekannt. Bei einem Auftritt auf der Leipziger Buchmesse wurde er ausgebuht.

In der Filmbranche hatte sich im Februar Protest formiert, nachdem die «Bild»-Zeitung berichtet hatte, nach einem propalästinensischen Auftritt bei der Berlinale solle Festivalchefin Tricia Tuttle abberufen werden. Weimer ließ die Berichte tagelang unwidersprochen. Schließlich blieb sie im Amt. In der Filmbranche hatten sich viele mit ihr solidarisiert. Auch die Filmakademie warnte damals vor politischer Einflussnahme.

«Das kann man nicht vorher abfedern»

Könnte Weimer also auch in Berlin auf Gegenwind stoßen und ausgebuht werden? «Ich habe kein Problem damit, wenn Leute ihre Meinung kundtun, auch wenn sie negativ ist. Meinungsäußerung muss möglich sein. Aber der Abend soll eigentlich den Nominierten und den Preisträgerinnen und Preisträgern gehören», sagt Gallenberger. Wenn es passiere, dann passiere es. «Das kann man nicht vorher abfedern.»

Gallenberger ruft zur Zusammenarbeit und zur Besonnenheit auf, gerade in der heutigen Zeit sei das eine wichtige Tugend. «Ich glaube, dass wir alle im besten Falle voneinander profitieren können, und im schlechtesten Falle blockiert man sich gegenseitig.» Er könne sich vorstellen, dass sich auch Weimer das Amt vielleicht weniger konfliktreich vorgestellt habe.

Gemeinsam mit Krieps und ihm werde Weimer nun am Freitag die drei Hauptpreise verleihen. «Und wenn die Leute ihn dann ausbuhen, dann müssen wir und er da durch. Ich würde mir nur wünschen, dass es nicht den wirklichen Kern des Abends überlagert», sagt Gallenberger. «Es soll an dem Abend um die Leute gehen, die großartige Filme gemacht und großartige Leistungen vollbracht haben.»