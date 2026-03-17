Trotz Streik rollt die U-Bahn zum Bayern-Spiel. Wie MVG und FC Bayern mit Notlösungen Fans ins Stadion bringen.

München (dpa) - Trotz eines Nahverkehr-Streiks in München dürften erhebliche Beeinträchtigungen für Fußball-Fans rund um das Champions-League-Spiel des FC Bayern erneut ausbleiben. Die Münchner Verkehrsgesellschaft (MVG) bietet wieder eine Notlösung für die Anreise zum Achtelfinalrückspiel am Mittwochabend (21.00 Uhr) in der Allianz Arena an.

Auf den U-Bahn-Linien U3 und U6 werde man einen abschnittsweisen Betrieb aufbauen, vor allem auf der Strecke zwischen der Innenstadt und Fröttmaning, teilte die MVG mit. Damit soll die Allianz Arena abends mit der U-Bahn erreichbar sein, wenn der FC Bayern nach einem 6:1 im Hinspiel gegen Atalanta Bergamo weiterkommen will.

Taktung noch nicht bekannt

Ein Großteil der Fußball-Fans reist mit der U6 an, die die Innenstadt mit dem Stadion verbindet. Der genaue Umfang und die Taktung hänge von der Personalverfügbarkeit ab, so die MVG. Die Notlösung hat sich schon Mitte Februar bewährt. Damals hatte die Gewerkschaft Verdi vor dem Viertelfinale des DFB-Pokals zwischen dem FC Bayern und RB Leipzig (2:0) zum Warnstreik aufgerufen.

Frühzeitig anreisen

Die MVG riet Fußball-Fans dennoch, frühzeitig anzureisen. Zudem biete der FC Bayern ab 17.30 Uhr einen kostenlosen Bustransfer von der S-Bahnhaltestelle Donnersberger Brücke an. Auf dem Rückweg fahre dieser dann zum Stachus.