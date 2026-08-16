Monschau bittet die Bewohner von weiteren Ortsteilen darum, sich auf eine mögliche Evakuierung vorzubereiten. Der Brand ist nur noch etwa drei Kilometer von der deutschen Grenze entfernt.

Monschau (dpa) – Wegen der Ausbreitung des großen Waldbrandes von Belgien in Richtung Deutschland ruft die nordrhein-westfälische Stadt Monschau weitere Ortsteile dazu auf, sich auf eine Evakuierung vorzubereiten. Betroffen seien die Menschen in den Ortsteilen Kalterherberg und Mützenich, teilte die Stadt in der Nacht auf ihrer Webseite mit. Die Feuerfront im Hohen Venn befindet sich demnach nur noch etwa drei Kilometer von der deutschen Grenze entfernt.

Vorsorglich würden Löschmaßnahmen vorbereitet, damit im Falle eines Überspringens des Feuers auf deutsches Gebiet unmittelbar mit den Löscharbeiten begonnen werden kann, hieß es. Die belgischen Behörden hätten demnach die Evakuierung der unmittelbar westlich an den Ortsteil Kalterherberg angrenzenden Ortschaft Küchelscheid bereits angeordnet.

Die Stadt fordert die Einwohner dazu auf Notgepäck bereitzuhalten und ihre Nachbarn zu informieren. Zudem wird den Angaben darum gebeten, die Notrufleitungen von Polizei und Feuerwehr nicht zu blockieren. Der Hohe Venn ist eine grenzübergreifende Hochfläche zwischen Deutschland und Belgien.

Bereits zuvor hatte die Stadt am Abend die Bewohner mehrerer Siedlungen aufgefordert, sich auf eine mögliche Evakuierung vorzubereiten.

Betroffen seien die Menschen in Ruitzhof, Leyloch, Vennhof, Haus Sonnentau, Plattevenn und Geisberg, teilte die Stadt auf Facebook und Instagram mit.