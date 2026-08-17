Wegen Rückenbeschwerden
Vor Supercup in Hamburg: Weltmeister Obst fällt aus
Andreas Obst
Andreas Obst fällt wegen Rückenbeschwerden vorerst aus. (Archivbild)
Matthias Stickel. DPA

In der Vorbereitung auf den Supercup müssen Deutschlands Basketballer auf Andreas Obst verzichten. Der 30-Jährige plagt sich mit Rückenproblemen herum. Fraglich ist, ob Obst noch zum Team stoßen kann.

Lesezeit 1 Minute

Hamburg (dpa) – Die deutsche Basketball-Nationalmannschaft muss vorerst auf Welt- und Europameister Andreas Obst verzichten. Der 30-Jährige vom FC Bayern fällt wegen Rückenbeschwerden aus und wird in München behandelt, wie der Deutsche Basketball Bund (DBB) zum Trainingsauftakt wenige Tage vor dem Supercup am Wochenende in Hamburg mitteilte. «Ob er zu einem späteren Zeitpunkt noch zur Nationalmannschaft stoßen wird, ist bislang unklar», hieß es.

Im Supercup trifft Deutschland um die NBA-Profis Dennis Schröder (Charlotte Hornets) sowie Tristan da Silva (Orlando Magic) am Freitag im Halbfinale auf Tschechien. Im Spiel um Platz drei oder im Finale am Samstag bekommt es das Team von Bundestrainer Álex Mumbrú mit Vizeeuropameister Türkei oder Kroatien zu tun.

Nach dem Supercup stehen noch zwei WM-Qualifikationsspiele auf dem Programm. Am 27. August geht es in Köln gegen die Niederlande. Drei Tage später ist Deutschland in Danzig gegen Polen gefordert.

© dpa-infocom, dpa:260817-930-544265/1

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