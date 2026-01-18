Den Titel-Test vor Olympia haben die deutschen Rodlerinnen und Rodler bestanden. Bei der Europameisterschaft in Oberhof überzeugt das Schlitten-Team.

Oberhof (dpa) - Knapp drei Wochen vor Olympia haben die deutschen Rennrodlerinnen und Rennrodler bei der Europameisterschaft in Oberhof vier Titel und weitere vier Medaillen gewonnen. Bei der Cortina-Generalprobe der Team-Staffel gewannen Felix Loch, Merle Fräbel sowie die Doppelsitzer-Teams Tobias Wendl/Tobias Arlt und Dajana Eitberger/Magdalena Matschina erstmals seit 2017 wieder EM-Gold.

Die deutsche Rodel-Staffel setzte sich vor Österreich und Lettland durch. «Ich bin megastolz auf die Mannschaft. Es war klasse. Jetzt fahren wir uns richtig warm für Olympia», sagte Bundestrainer Patric Leitner.

Obwohl die Doppelsitzer-Rodlerinnen Jessica Degenhardt und Cheyenne Rosenthal mit einer souveränen Vorstellung kurz zuvor den EM-Titel geholt hatten, war das Duo entgegen der normalerweise vom Bundestrainer geübten Praxis beim Staffel-Finale nicht dabei. Die EM-Dritten Dajana Eitberger und Magdalene Matschina bekamen den Vorzug, denn sie hatten sich in der nationalen Qualifikation durchgesetzt. Bei den Winterspielen darf bei den Frauen nur ein Doppelsitzer-Schlitten pro Land starten.

Rekord-Olympiasieger in Top-Form

Die Rekord-Olympiasieger Wendl und Arlt gehen dann als Europameister an den Start. «Der Europameister-Titel ist unschlagbar, auch wenn die Läufe nicht ganz so sauber waren.» Die beiden 38 Jahre alten Altmeister aus Bayern setzten sich vor dem zweiten Olympia-Schlitten Toni Eggert und Florian Müller durch. Die amtierenden Weltmeister Hannes Orlamünder und Paul Gubitz, für Olympia nicht qualifiziert, schafften als Vierte ihre beste Saisonplatzierung.

Erster großer Titel für Merle Fräbel

Bereits am Samstag hatte Merle Fräbel ihren ersten großen Titel gewonnen. «Jetzt kann ich wieder was Neues auf die Autogrammkarte schreiben», sagte die Vize-Weltmeisterin im ZDF. Die 22-Jährige setzte sich überlegen vor der Österreicherin Lisa Schulte und der Schweizerin Natalie Maag durch. Schon beim Olympia-Test hatte Fräbel mit einem Sieg aufhorchen lassen. Ex-Weltmeisterin Anna Berreiter wurde Vierte, die fünfmalige Gesamtweltcup-Gewinnerin Julia Taubitz Sechste.

Silber und Bronze für Loch und Langenhan

Loch und Max Langenhan verpassten dagegen den EM-Titel. Beim Sieg des Österreichers Jonas Müller schafften es der dreimalige Olympiasieger Loch und Einsitzer-Weltmeister Langenhan als Zweiter und Dritter aber auf das Podest. «Es war ein gutes Rennen, aber leider kein sehr gutes, sonst hätte es am Ende für ganz vorne reichen können», sagte der 36 Jahre alte Loch. «Aber ich bin trotzdem megazufrieden mit dem zweiten Platz.»