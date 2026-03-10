Zweieinhalb Jahre lang begeistert Luca Toni die Fans in München. Nächste Woche kehrt er zur Champions League wieder zurück in die Stadt. Bestellt der Italiener dann Bier oder Wein?

München (dpa) – Bayern Münchens früherer Stürmerstar Luca Toni hat mit dem Gerücht aufgeräumt, dass ihm als Italiener kein Bier schmecke. «Doch, doch, ich trinke gerne Bier», sagte der 48 Jahre alte Ex-Fußballer dem «Münchner Merkur» – und schränkte umgehend ein: «Aber nur, wenn ich Pizza esse. Zu Spaghetti trinke ich lieber Wein.» Toni hatte anlässlich des Champions-League-Achtelfinals der Bayern gegen Atalanta Bergamo ein Interview gegeben.

Die Gelegenheit für bayerisches Bier kommt für den ehemaligen Nationalspieler, Weltmeister von 2006 und Bundesliga-Torschützenkönig bald: Zum Rückspiel in der Königsklasse zwischen den Münchnern und Atalanta am Mittwoch der nächsten Woche reise er als TV-Experte an. «Dann bleibe ich gleich für drei Tage in München», kündigte Toni bereits an. «Ich habe immer noch viele Freunde dort und freue mich sehr, sie und natürlich die Fans zu sehen.»

Toni hatte von 2007 bis Ende 2009 für den deutschen Rekordmeister gespielt. Danach war er für den CFC Genua, Juventus Turin, Al-Nasr in Dubai, die AC Florenz und am Ende Hellas Verona aktiv, 2016 beendete er die Karriere. Derzeit ist er TV-Experte für die Champions League bei Amazon Prime.