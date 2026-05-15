Aston Villa feiert vor dem großen Finale gegen Freiburg: Mit einem starken Sieg gegen Liverpool sichert sich das Team von Unai Emery die Königsklasse – doch für die Reds könnte es eng werden.

Birmingham (dpa) – Fünf Tage vor dem Europa-League-Finale gegen den Fußball-Bundesligisten SC Freiburg hat Aston Villa die vorzeitige Qualifikation für die Champions League perfekt gemacht. Das Team von Trainer Unai Emery besiegte den entthronten Titelverteidiger FC Liverpool 4:2 (1:0) und ist damit einen Spieltag vor Saisonende nicht mehr von einem der ersten fünf Plätze in der Premier League zu verdrängen.

Der FC Liverpool, bei dem der deutsche Nationalspieler Florian Wirtz in der 66. Minute eingewechselt wurde, muss dagegen um die Königsklassen-Teilnahme für die kommende Saison noch zittern. Die Reds sind zwar noch Fünfter, der AFC Bournemouth kann aber am Dienstag mit einem Sieg gegen Manchester City bis auf einen Zähler heranrücken.

Morgan Rogers (42.), zweimal der überragende Stürmer Ollie Watkins (57. und 73.) sowie John McGinn (89.) machten den Sieg für Villa perfekt. Virgil van Dijk erzielte die beiden Tore für Liverpool (52. und 90.+2). Aston Villa trifft am Mittwoch in Istanbul im Finale des zweitwichtigsten europäischen Wettbewerbs auf Freiburg.