Das Finale der Conference League zwischen Crystal Palace und Rayo Vallecano wird in Leipzig ausgetragen. Bereits am Vorabend kommt es zu Ausschreitungen zwischen den Fans.

Leipzig (dpa) – Vor dem Conference-League-Finale ist es in der Leipziger Innenstadt zu Ausschreitungen zwischen englischen und spanischen Fußballfans gekommen. Bei den Krawallen am Dienstagabend gegen 20.15 Uhr in der Reichsstraße wurde laut Polizei das Mobiliar eines Restaurants beschädigt.

Wie viele Fans von Crystal Palace und Rayo Vallecano an den gewalttätigen Auseinandersetzungen beteiligt waren und ob jemand verletzt wurde, sei zunächst unklar.

Das Finale der Conference League zwischen Crystal Palace und Rayo Vallecano findet heute Abend (21.00 Uhr) in der Leipziger RB-Arena statt.