Real Madrid steht nach der Heimniederlage gegen München unter Druck. Zumindest sieht es so aus, als ob Superstar Kylian Mbappé nach seiner Kopfverletzung rechtzeitig fit wird.

Madrid (dpa) – Real Madrid kann vor dem entscheidenden Königsklassen-Rückspiel bei Bayern München mit einem Einsatz von Frankreichs Fußball-Superstar Kylian Mbappé rechnen. Nachdem der 27-Jährige zuletzt im Mannschaftstraining gefehlt hatte, absolvierte der Offensivspieler zwei Tage vor dem erneuten Duell mit dem deutschen Rekordmeister (21.00 Uhr/DAZN) ganz normal eine Einheit. Nach Ballbesitztraining und einem taktischen Teil endete das Training mit einem Spiel und Zweikämpfen auf großem Raum, wie die Königlichen mitteilten.

Mbappé trug ein großes Pflaster an der rechten Augenbraue, die genäht werden musste. Der französische Nationalspieler hatte sich am vergangenen Freitag beim 1:1 gegen den FC Girona in der spanischen Liga eine blutige Wunde am Kopf zugezogen. Auf Fernsehbildern war zu erkennen, wie Vitor Reis ihn mit dem Ellenbogen im Gesicht getroffen hatte.

Die Madrilenen stehen am Mittwoch in der Champions League in München nach der 1:2-Heimniederlage vergangene Woche gehörig unter Druck.