Real Madrids Vorbereitung auf den Kracher in der Champions League verläuft nicht optimal. Superstar Kylian Mbappé wird am Kopf genäht - und fehlt im Training auf dem Platz.

Madrid (dpa) – Real Madrid muss in der Vorbereitung auf das Königsklassen-Rückspiel bei Bayern München auf Frankreichs Fußball-Superstar Kylian Mbappé verzichten. Wie die Spanier mitteilten, fehlte der 27-Jährige im Training mit dem Ball, nachdem er an der rechten Augenbraue genäht werden musste. Mbappé habe «aufgrund von Beschwerden» und «als Vorsichtsmaßnahme nicht auf den Platz gehen» können, hieß es. Die vorherigen Übungen im Fitnessstudio habe er jedoch mitmachen können.

Der französische Nationalspieler hatte sich beim 1:1 gegen den FC Girona in der spanischen Liga eine blutige Wunde am Kopf zugezogen. Auf Fernsehbildern war zu erkennen, wie Vitor Reis ihn mit dem Ellenbogen im Gesicht traf. Mbappé musste länger behandelt werden. Der in dieser Situation in der 86. Minute nicht gegebene Elfmeter hatte am Freitag für große Aufregung gesorgt. Mbappé zeigte bei Instagram nun auch selbst ein Foto der Wunde.

Wann Mbappé normal ins Training zurückkehrt, ist nicht bekannt. Für Real steht am Mittwoch (21.00 Uhr/DAZN) in der Champions League das Rückspiel in München auf dem Programm. Madrid hatte das Viertelfinal-Hinspiel gegen die Bayern am vergangenen Dienstag im Estadio Santiago Bernabéu mit 1:2 verloren und steht gehörig unter Druck.