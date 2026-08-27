Berlin (dpa) – Kurz vor dem Ablauf einer Nada-Frist hat 200-Meter-Europameister Owen Ansah seine Saison verletzungsbedingt vorzeitig beendet. «Nach der gestrigen Einheit habe ich mir eine kleine Verletzung zugezogen», teilte der 25-Jährige bei Instagram mit. «Nach einem kurzfristig möglichen MRT-Termin und in enger Absprache mit meinem Arzt haben wir gemeinsam entschieden, die Saison vorzeitig zu beenden.» Damit entfällt der geplante Start beim Istaf in Berlin am Sonntag.

Ansah hatte bei der EM in Birmingham Bronze über 100 und Gold über 200 Meter gewonnen. Allerdings wird ihm von der Nationalen Anti-Doping Agentur (Nada) vorgeworfen, am 9. Juli eine Dopingprobe verweigert zu haben. Ansah bestreitet dies. Der Kontrolleur war außerhalb des von Ansah angegebenen Zeitfensters erschienen, als der Sprinter gerade bei der Abreise zum Diamond-League-Meeting in Monaco war und kurz zuvor bereits die Toilette aufgesucht hatte.

Anwalt kündigte Einleitung eines Disziplinarverfahrens an

Am Ende des heutigen Tages läuft eine Frist der Nada aus. Ansah hat bis dahin Zeit, die von der Agentur vorgeschlagene Sperre zu akzeptieren. Dadurch würde die Sperre von den üblichen vier auf drei Jahre reduziert werden und Ansah müsste seine EM-Medaillen abgeben. Die Alternative ist die Einleitung eines Disziplinarverfahrens beim Deutschen Sportschiedsgericht. Diese hatte Ansahs Anwalt Rainer Cherkeh mehrmals angekündigt.

Durch das Einleiten eines Disziplinarverfahrens hätte der deutsche 100-Meter-Rekordler trotz des Vorwurfs weiter starten dürfen und wäre nicht suspendiert. In dem Fall würde das Deutsche Sportschiedsgericht über die Anträge der Nada und von Owen Ansah entscheiden. Gegen die Entscheidung besteht für beide Seiten sowie auch für den Leichtathletik-Weltverband und die Welt-Anti-Doping-Agentur (Wada) die Möglichkeit des Rechtsbehelfs zum Internationalen Sportgerichtshof Cas.