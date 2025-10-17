Meinung zur Berliner Koalition Von der Pflicht sich zu wehren 17.10.2025, 14:42 Uhr

i Chefredakteur Lars Hennemann Jens Weber/MRV

Das Gezerre um die Wehrpflicht legt den Blick frei auf Missstände innerhalb der Berliner Koalition. Aber nicht nur die Politik, auch die Bürgerinnen und Bürger sollten sich klar werden, was für sie nicht nur bei diesem Thema auf dem Spiel steht.

Das hochnotpeinliche Herumeiern bei der Wehrpflicht zeigt, wie mut- und richtungslos die Berliner Koalition unterwegs ist. Vielleicht hilft ja ein wenig Lebenserfahrung eines 57-Jährigen: Ich habe 15 Monate Wehrdienst geleistet in einer Zeit, in der der „Wind of Change“ der Perestroika schon durch die Straßen wehte.







