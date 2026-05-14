Im Drittliga-Showdown empfängt der MSV Duisburg am Samstag Viktoria Köln. Über die Plätze zwei, drei oder vier entscheiden aber die Fernduelle mit Cottbus und Essen. Es könnte dramatisch werden.

Duisburg (dpa/lnw) – Der MSV Duisburg träumt im Herzschlagfinale der dritten Liga weiter vom direkten Durchmarsch in Liga zwei. Im letzten Saisonspiel am Samstag gegen Viktoria Köln (13.30 Uhr/WDR und Magenta) ist für den Revierclub zwischen direktem Zweitliga-Aufstieg, Relegation und dem undankbaren vierten Platz noch alles möglich. Vor einem Jahr erst war der MSV von der vierten in die dritte Liga aufgestiegen.

Der Ausgang hängt auch von den Ergebnissen des Tabellenzweiten Energie Cottbus (zwei Punkte voraus und das um drei Tore bessere Torverhältnis) und des Vierten Rot-Weiss Essen (punktgleich, aber deutlich schlechteres Torverhältnis) in ihren Auswärtsspielen bei Jahn Regensburg und beim SSV Ulm ab. Mit einem Sieg würde Duisburg ziemlich sicher mindestens Platz drei und damit die Relegation erreichen.

Sollte Cottbus in Regensburg verlieren, stiege der MSV bei einem eigenen Sieg direkt auf. Spielt Cottbus unentschieden, braucht Duisburg für den direkten Aufstieg einen Sieg mit wohl mindestens vier Toren Differenz. Auch bei Punkt- und Torgleichheit der beiden Teams wäre der MSV vorne, weil er im direkten Vergleich auswärts mehr Tore erzielt hat.

«Wir gehen von Anfang an Risiko»

«Wir gehen von Anfang an Risiko, wir spielen Vollgas», sagte MSV-Trainer Dietmar Hirsch auf einer Pressekonferenz. «Ich verspüre schon Nervosität», räumte der 54-Jährige ein, sieht die Saison für seinen MSV aber schon jetzt als Erfolg. «Wenn du aus der Regionalliga kommst und jetzt um den Aufstieg spielst, herrscht nur Vorfreude, wir können jetzt schon stolz sein.»

Die Relegationsspiele zur zweiten Liga sind am Freitag, 22. Mai, zuerst beim Drittliga-Dritten und am Dienstag, 26. Mai, dann beim Zweitliga-Sechzehnten. Der Zweitliga-Sechzehnte wird am späten Sonntagnachmittag feststehen.