Emil Agyekum stürmt beim Istaf über 400 Meter Hürden zum Sieg. Yemisi Mabry wird im Kugelstoßen Dritte. Die Siegerin Chase Jackson schafft eine Weltklasse-Weite.

Berlin (dpa) – Vizeeuropameister Emil Ayekum hat beim Istaf in Berlin über 400 Meter Hürden für einen Heimsieg gesorgt. Der 27 Jahre alte gebürtige Berliner lief 48,18 Sekunden und gewann damit souverän vor Owe Fischer-Breiholz (49,03 Sekunden). Bei der EM in Birmingham vor gut zwei Wochen hatte sich Agyekum nur dem norwegischen Hürdenstar Karsten Warholm geschlagen geben müssen.

Kugelstoß-Olympiasiegerin Yemisi Mabry belegte den dritten Rang mit 19,73 Metern. Die 27-Jährige blieb auch hinter der Amerikanerin Chase Jackson, die mit 21,02 Metern eine Weltklasse-Leistung zeigte und ihren eigenen US-Rekord um sieben Zentimeter steigerte. Zweite wurde die Kanadierin Sarah Mitton mit 20,10 Metern.

1.500-Meter-Läufer Robert Farken rannte in 3:31,73 Minuten hinter dem Australier Cameron Myers (3:30,96) auf dem zweiten Platz ins Ziel.

Diskus-Olympiasiegerin Sion siegt locker – Braunacker überrascht

Im Diskuswurf der Frauen wurde die zweimalige Olympiasiegerin Valarie Sion aus den USA ihrer Favoritenrolle gerecht. Sie schleuderte das Gerät auf 67,89 Meter. Zweite und damit beste Deutsche wurde überraschend Leia Braunagel mit 64,60 Metern. Vizeeuropameisterin Shanice Craft belegte Rang drei mit 61,61 Metern. Sie blieb aber genauso wie Kristin Pudenz als Vierte (61,30 Meter) und Marike Steinacker als Fünfte (59,86 Meter) unter den Möglichkeiten.

Das Para-Kugelstoßen entschied der für den VfB Stuttgart startende Niko Kappel überlegen mit 14,06 Metern für sich. «Es ist immer eine geile Stimmung hier», betonte Kappel.