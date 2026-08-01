Im Landkreis Amberg-Sulzbach laufen die Löscharbeiten, das Feuer breitet sich nicht mehr weiter aus. Allerdings gibt es Verletzte unter den Einsatzkräften.

Freudenberg (dpa) - Beim Löschen eines Waldbrandes in Freudenberg in der Oberpfalz sind vier Einsatzkräfte der Feuerwehr verletzt worden. Das teilte das Landratsamt Amberg-Sulzbach mit. Der Brand, der am Freitagabend bei Freudenberg ausgebrochen war, ist demnach unter Kontrolle. Das Feuer erstreckt sich den Angaben nach über rund 5,7 Hektar und breitet sich aktuell nicht weiter aus. Die Löscharbeiten dauern an.

Rund 200 Kräfte seien im Einsatz, teilte das Landratsamt mit. Sie werden demnach von einem Hubschrauber unterstützt. Das Gelände sei unwegsam und erschwere das Vorankommen.

Keine Gefahr für Anwohner

Dem Landratsamt zufolge liegt bislang kein Katastrophenfall vor. Auch für die Bevölkerung bestehe keine Gefahr. Am Abend war zunächst vor der Brand- und Rauchentwicklung gewarnt worden.