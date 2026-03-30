Julian Nagelsmann verändert die deutsche Startelf beim zweiten WM-Test gegenüber dem 4:3 gegen die Schweiz auf vier Positionen. Nübel, Brown, Groß und Woltemade dürfen gegen Ghana beginnen.

Stuttgart (dpa) - Bundestrainer Julian Nagelsmann nimmt beim zweiten WM-Test der Fußball-Nationalmannschaft vier Änderungen in der Startelf vor. Neu ins Team kommen am Abend in Stuttgart gegen Ghana Torwart Alexander Nübel sowie die Feldspieler Nathaniel Brown, Pascal Groß und Nick Woltemade. Dafür weichen die drei Tage zuvor beim 4:3 gegen die Schweiz in der Startformation eingesetzten Oliver Baumann, David Raum, Leon Goretzka und auch Leroy Sané.

Angeführt wird das DFB-Team wieder von Joshua Kimmich als Kapitän. Die zentrale Verteidigung bilden erneut Jonathan Tah und Nico Schlotterbeck. Im defensiven Mittelfeld läuft wieder der Stuttgarter Angelo Stiller auf. Neben Woltemade spielen der gegen die Schweiz herausragende Florian Wirtz, Kai Havertz und Serge Gnabry in der Offensive. Der zuletzt in der Bundesliga sehr treffsichere Deniz Undav vom VfB Stuttgart nimmt zunächst auf der Bank Platz.